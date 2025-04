Novo navio de guerra de 5 mil toneladas é lançado pela Coreia do Norte

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, participou da cerimônia de lançamento de um “novo contratorpedeiro multiuso” com 5 mil toneladas, informou a mídia estatal KCNA neste sábado (26). O navio foi equipado com as “armas mais poderosas” e construído “em cerca de 400 dias, perfeitamente com nossa própria força e tecnologia”, segundo Jo Chun Ryong, secretário do Partido dos Trabalhadores.

Durante o lançamento, Kim declarou que o navio seria entregue à marinha e entraria em serviço no início do próximo ano. Imagens da TV estatal mostraram Kim chegando a Nampho com sua filha Ju Ae, após viajar de trem. “Se os EUA continuarem a renovar seu histórico nos protestos contra o poder militar, não teremos escolha a não ser renová-lo no exercício de dissuasão estratégica”, declarou Kim na TV.

Kim Yo Jong, irmã do líder, também apareceu nas imagens. Segundo a KCNA, o lançamento marcou uma nova era na “grande construção de frota ao estilo Kim Jong Un”, e o navio foi batizado “Choe Hyon”, homenageando um combatente revolucionário antijaponês.

A Reuters relatou que a nova classe de navios pode acomodar dezenas de células de lançamento vertical para mísseis. Kim também afirmou que fortes capacidades de ataque preventivo eram o “dissuasor de guerra mais convincente” e que não havia limite para o escopo de tais ataques. “O ambiente de segurança do nosso país é muito grave neste momento”, disse o líder, prometendo construir uma frota para operações em mar aberto.

Ele agradeceu aos trabalhadores pela construção do navio, “fiel à linha do partido de fortalecer as forças navais”, conforme a KCNA. Kim também criticou a presença de ativos estratégicos dos EUA na Península Coreana. O bombardeiro B-1B participou recentemente de um exercício militar conjunto com a Coreia do Sul, prática que a Coreia do Norte condena como um ensaio para a guerra, enquanto Seul afirma ser puramente defensiva.

*Com informações da CNN

Leia mais:

Tensão entre as Coreias se intensifica após declarações de Kim Jong-un

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱