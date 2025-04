Boca do Acre vai receber 40 toneladas de alimentos nos próximos dias

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima acompanhou, neste sábado (26), na sede da Defesa Civil do Amazonas, o envio de ajuda humanitária para o município de Boca do Acre, (a 1.028 quilômetros de Manaus) no sul do estado. A ação é uma resposta aos danos causados pela cheia dos rios na região.

Durante a vistoria da operação, o governador reforçou o compromisso do Estado em prestar apoio imediato às famílias afetadas.

“Temos uma programação desde o início do ano para que se a gente tivesse dificuldades ou situação de emergência por conta da cheia, a gente pudesse dar uma resposta pronta para os municípios. E temos conversado com a prefeitura para entender em que frente é que podemos avançar para criar estrutura de cidades resilientes para enfrentar chuvas climáticas”, disse Wilson Lima.

Em Boca do Acre, a operação vai beneficiar aproximadamente 2 mil famílias com a entrega de 2 mil cestas básicas, o equivalente a 40 toneladas de alimentos, além de 200 caixas contendo 6 mil copos de água potável.

O transporte será feito por via terrestre, em carretas, com previsão de chegada em até quatro dias, a depender das condições da BR-319.

Esse é o quarto município que receberá os itens de ajuda humanitária dentro da Operação Cheia 2025, que já contemplou as cidades de Manicoré, Apuí e Humaitá, também afetadas pela subida dos rios.

Durante a operação, o secretário executivo da Defesa Civil do Amazonas, coronel Francisco Máximo, também destacou a importância do envio dos insumos e do planejamento estratégico planejado para atender os municípios afetados.

“O governador, preocupado com esse cenário, já determinou que os planos de ações contemplassem com bastante antecedência um planejamento que pudesse alcançar o atendimento a essas famílias. À medida que outros municípios forem acometidos pelo cenário da enchente, o governo do estado vai chegar também”, afirmou o secretário.

Também acompanharam a ação de envio dos insumos o prefeito de Boca do Acre, Frank Barros, e vereadores do município

Calha do Rio Madeira

Entre os dias 21 e 23 de abril, Manicoré, Apuí e Humaitá receberam alimentos, água potável, caixas d’água e kits de purificadores, reforçando o apoio às situações em situação de emergência. Ao todo, as entregas contemplaram 8 mil famílias na Calha do Madeira, beneficiando aproximadamente 26 mil pessoas.

Em Manicoré, foram distribuídas 40 toneladas de alimentos (2 mil cestas básicas), 9 mil copos de água potável, 100 caixas d’água de 500 litros e dois kits de purificadores do projeto Água Boa, alcançando cerca de 2 mil famílias.

Em seguida, no dia 22 de abril, Apuí recebeu 40 toneladas de alimentos, 200 caixas d’água de 500 litros, 500 caixas de copos de água potável e dois kits de purificadores de água, beneficiando também 2 mil famílias.

No dia 23, foi uma vez de Humaitá, que recebeu 80 toneladas de alimentos (4 mil cestas básicas), 300 caixas d’água de 500 litros, 300 caixas com 9 mil copos de água potável e dois kits de purificadores, atendendo 4 mil famílias no município.

Envio de medicamentos

Além dos alimentos e insumos, o Governo do Amazonas fez o envio, nessa sexta-feira (25/04), de 72 kits de medicamentos e insumos de saúde para os municípios de Boca do Acre, Ipixuna Guajará, Humaitá, Apuí, Novo Aripuanã e Manicoré, com previsão de atender mais de 35 mil cidadãos nos sete municípios.

Para intensificar o acompanhamento das demandas de saúde nos municípios afetados, a SES-AM também implantou um Painel de Bordo, em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), que monitora os principais indicadores e agravos relacionados à cheia.

Famílias afetadas

Até o momento, mais de 29,6 mil famílias foram afetadas em todo o Amazonas, aproximadamente 118,4 mil pessoas impactadas diretamente. As nove calhas de rios do Amazonas seguem em processo de cheia, com picos variados previstos entre março e julho.

De acordo com os decretos municipais, dos 62 municípios amazonenses, 12 estão em Situação de Emergência, 14 em Alerta e 36 em Atenção.

