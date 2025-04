Manaus goleia o Humaitá-AC na Colina

Goleada de 4 a 0 sobre o Humaitá garante primeiro triunfo do Manaus FC na Série D 2025

O estádio Ismael Benigno, a Colina, foi o palco para o Manaus FC aplicar uma goleada de 4 a 0 sobre o Humaitá e garantir a primeira vitória no Campeonato Brasileiro Série D 2025.

Em duelo disputado neste sábado (26/04), Adriano Jr, abriu o placar, Lila, Renanzinho e Wanderson foram os autores dos gols que garantiram o resultado expressivo para a equipe amazonense.

O jogo

O Gavião começou o jogo pressionando. Logo no primeiro minuto, Weverson levantou a bola na área, Denzel cruzou de primeira e, no momento da finalização, Brenno foi interceptado pela zaga adversária. Aos 22 minutos, o Manaus voltou a ameaçar. Após erro de passe do Humaitá, Denzel interceptou e rapidamente acionou Gustavo Ermel. O atacante invadiu a área pela direita e finalizou em direção ao gol, mas o goleiro Marcelo conseguiu fazer a defesa.

Dez minutos depois, outra boa oportunidade. Ermel cruzou da direita e Brenno, na pequena área, tentou completar de peixinho, mas acabou mandando para fora. A insistência do Gavião foi recompensada aos 41 minutos. Em cobrança de escanteio de Miliano, Adriano Jr apareceu na primeira trave para desviar e colocar o Manaus em vantagem: 1 a 0.

Na etapa final, o Manaus manteve o ímpeto ofensivo e logo ampliou. Aos oito minutos, após escanteio curto, Gustavo Ermel cruzou e Lila, livre de marcação, testou firme para marcar o segundo gol da equipe esmeraldina. O terceiro gol não demorou a sair. Aos 27 minutos, Gustavo Ermel foi derrubado dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti. Renanzinho cobrou com categoria e aumentou a vantagem para 3 a 0.

Ainda deu tempo para mais, aos 41 minutos, Renanzinho tabelou com Silvano, que cruzou para Wanderson completar de cabeça e fechar a goleada esmeraldina na Colina.

Panorama e próxima partida

Com a vitória, o Manaus FC chegou aos quatro pontos e assumiu, de forma provisória, a liderança do grupo A1 da Série D 2025.

O próximo compromisso do Gavião será no sábado (03/05), fora de casa, contra o Águia de Marabá-PA. A partida será no estádio Zinho de Oliveira, às 16h (horário de Manaus), válida pela terceira rodada da competição.

*Com informações da assessoria

