Vídeo: carro da Amazonas Energia atropela cachorro na rua em Manaus

Manaus (AM) – Uma cena de partir o coração foi registrada por uma câmara de segurança no bairro Lírio do Vale, na Zona Oeste de Manaus, quando um carro da concessionária Amazonas Energia atropela um cachorro na rua.

Nas imagens, o animal está deitado no meio da rua enquanto o veículo se aproxima lentamente. Um homem que estava trabalhando perto do cachorro olha para a equipe da empresa tentando sinalizar que o bicho estava deitado no chão, mas o alerta é ignorado.

O carro continua avançando e passa por cima do rabo do animal, que grita desesperadamente. Quando o ouve os gritos, a equipe dá ré no carro e passa por cima do animal mais uma vez.

A equipe vai embora sem prestar socorro ao animal atropelado, que fica no local chorando de dor.

A concessionária de energia elétrica foi procurada pelo Portal Em Tempo, mas não respondeu aos questionamento até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

Lei contra maus-tratos a animais

Vale destacar que, em Manaus, existe uma lei municipal que penaliza motoristas que atropelarem animais e não prestarem socorro.

A norma foi sancionada pelo prefeito David Almeida em 2023 e obriga condutores a socorrerem imediatamente os animais vítimas de atropelamento. A legislação se aplica não apenas a motoristas de veículos, mas também a motociclistas e ciclistas.

A fiscalização e a aplicação de multas são de responsabilidade dos órgãos municipais designados pelo Poder Executivo.

O texto também garante que o infrator poderá responder por outras sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, conforme a Lei 9.605/98.

