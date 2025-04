Cultura e sabores em destaque no 1º Circuito Gastronômico da Villa Bulcão em Parintins

De 28 a 30 de abril, Parintins será palco do 1º Circuito Gastronômico da Villa Bulcão, reunindo gastronomia, cultura, moda e artesanato em um único evento gratuito. Com apoio da Prefeitura de Parintins, aurora Alimentos e Sebrae, a iniciativa valoriza a culinária regional e impulsiona o trabalho dos pequenos empreendedores.



A programação acontece nos dias 28 e 29, das 17h às 22h, com degustações e apresentações culturais. No dia 30, o circuito se encerra com um grande almoço e exposição de produtos da empresa Aurora, promovendo ainda mais a integração entre público e expositores.



Para Luane Pedreno, gerente do Sebrae, o evento é essencial para o fortalecimento econômico local. “Cada prato e artesanato é uma história viva de Parintins, gerando oportunidades para os pequenos empreendedores do município”, afirmou.



O circuito também integra a programação turística da Alvorada do Boi Garantido, atraindo visitantes e proporcionando experiências únicas aos amantes da cultura local.



Segundo o organizador e produtor Paulo Bulcão, a Villa Bulcão está preparada para receber o público. “A cada ano aprimoramos nossa estrutura, que, além do ambiente natural em frente ao rio Amazonas, conta com uma ampla área interna climatizada”, ressaltou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Gastronomia amazônica e a preservação dos rios: um ciclo de sustentabilidade

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱