Dois PMs presos e um envolvido em agressão à mulher marcam final de semana no AM

Manaus (AM) – O final de semana foi marcado pelo envolvimento de policiais militares em diferentes crimes no Amazonas, incluindo venda ilegal de armas, cobrança abusiva e violência contra a mulher. Dois PMs foram presos e um terceiro pode perder o cargo.

No primeiro caso, um policial militar foi preso na madrugada de sábado (26), no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus, em posse de três armas de fogo.

De acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), o agente estaria vendendo armamentos naquela região. O caso foi repassado ao Setor de Inteligência (SEAI), que identificou o suspeito e acionou a guarnição de serviço.

Ao ser abordado, o policial confessou o crime e apresentou três pistolas, todas marcadas com o brasão da PMAM.

Após ser apresentado a um Distrito Integrado de Polícia (DIP), ele foi encaminhado ao Batalhão de Guardas da PMAM, onde permanece à disposição da Justiça. A corporação informou que o caso será investigado internamente.

Esquema de flanelinhas

O segundo caso também ocorreu no sábado (26). Um policial militar e mais quatro pessoas foram presos por envolvimento em um esquema de cobrança abusiva de estacionamento nas proximidades do Sambódromo e da Arena da Amazônia, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), as cobranças irregulares vinham sendo praticadas desde o início do ano, prejudicando motoristas que frequentavam eventos nessas regiões.

Agressão à mulher

Já o terceiro caso aconteceu entre a madrugada de domingo (27), no município de Novo Aripuanã, interior do estado. Um policial militar, ainda não identificado, foi denunciado por violência contra a mulher.

O caso está sendo investigado, e o PM pode responder administrativamente, com risco de perder o cargo.

Em vídeo registrado por testemunhas, o policial empurra uma mulher no chão, e ao ser encurralado por pessoas próximas, ele saca uma arma de fogo e atira para o alto, ameaçando quem estava por perto.

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) pediu a imediata substituição do servidor público, além da retirada do porte/posse da arma de fogo. O caso está sendo investigado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Leia mais:

Policial agride mulher e atira para intimidar pessoas em Novo Aripuanã

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱