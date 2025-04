Caprichoso faz festa histórica no Sambódromo com lançamento do álbum 2025

O Boi Caprichoso transformou o lançamento do álbum 2025 “É Tempo de Retomada” em uma celebração memorável, com dois dias de festa no Sambódromo de Manaus. Inicialmente previsto para acontecer no sábado (26), o evento precisou ser estendido até o domingo (27), devido à forte chuva que atingiu a cidade. No entanto, nem mesmo o tempo afastou a Nação Azul e Branca, que demonstrou sua paixão inabalável.

No sábado, o Bar do Boi foi palco de uma verdadeira demonstração de amor ao Caprichoso. Mesmo sob a chuva intensa, a torcida permaneceu firme, cantando as novas toadas e vibrando até a madrugada. Com o adiamento do show principal, que contaria com os itens oficiais do boi, a festa continuou no domingo, quando o Sambódromo voltou a ser tomado por uma multidão azulada, com famílias inteiras reforçando a tradição.

O palco brilhou com a presença de Edmundo Oran (apresentador), Patrick Araújo (levantador de toadas), Valentina Cid (sinhazinha da fazenda), Marcela Marialva (porta-estandarte), Marciele Albuquerque (cunhã-poranga), Cleise Simas (rainha do folclore), Erick Beltrão (pajé) e Alexandre Azevedo (tripa), todos embalados pela Marujada de Guerra e pelos grupos CDC Manaus, Troup e Raça Azul.

O presidente do Movimento Marujada, Beto Vital, celebrou o sucesso do evento: “Quero agradecer ao público que veio. Eu não tenho palavras pra agradecer o sentimento de ontem e de hoje só fez reforçar que o Caprichoso vai ser tetracampeão, porque a galera não arregou, a galera veio, compareceu e eu estou emocionado com esse acolhimento”, disse emocionado.

Rossy Amoedo, presidente do Boi Caprichoso, ressaltou a força da Nação Azul e Branca como motor do crescimento do bumbá:

“Vocês se unem ao Caprichoso, vocês dão o combustível que nós precisamos pra cada dia que a gente acorda, a gente luta, a gente pensa e constrói. Junto com o Conselho de Arte, junto com toda a diretoria, nós estamos construindo e fazendo o Caprichoso crescer a cada dia que passa”, afirmou Rossy.

As crianças também marcaram presença, reforçando o amor pelo Boi Caprichoso desde cedo.

“O Boi Caprichoso tem a tradição de olhar com carinho para as crianças. Não é à toa que temos a Escola de Artes. Hoje foi uma festa de muita alegria, por ver vários rostinhos encantados com nosso Boi. O Movimento Marujada está muito feliz e temos a certeza que essa noite entrou para a história da memória dos adultos e, principalmente, dos pequenos”, destacou a organização.

Com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC-AM), o lançamento consolidou ainda mais o Boi Caprichoso como uma das maiores expressões culturais do estado.

O álbum “É Tempo de Retomada” já ultrapassou a marca de um milhão de audições nas plataformas digitais, refletindo a força e a emoção que só o Caprichoso sabe transmitir.

