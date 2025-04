Pai e filhos presos por assassinato em Manaus são executados a tiros em SC

Três homens, naturais do Amazonas, foram mortos a tiros dentro de sua residência em Biguaçu, na Grande Florianópolis, na madrugada de sexta-feira (26). As vítimas foram identificadas como José Mauro Moreira da Silva, de 55 anos, e seus dois filhos, Allan Jordan Cordeiro da Silva, de 27 anos, e Mauro Josephem Cordeiro da Silva, de 31 anos.

Crime ocorreu em residência no bairro Saveiro

De acordo com a Polícia Militar, dois homens encapuzados e vestindo roupas pretas invadiram a casa dos três e efetuaram diversos disparos contra eles. O ataque aconteceu por volta das 4h na Rua Tietê, bairro Saveiro, e, ao chegarem no local, os socorristas já encontraram as vítimas sem vida.

Até a segunda-feira (28), não havia informações sobre os suspeitos do crime.

Família estava em Biguaçu desde 2024

Os três homens haviam se mudado para Santa Catarina no ano passado, após uma passagem pela prisão, onde ficaram detidos em janeiro de 2024. Eles eram suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido em Manaus, no ano anterior. Apesar do histórico, a Polícia Militar informou que, no momento do ataque, as vítimas estavam exercendo atividades lícitas na região.

Homicídio em Manaus e prisão em 2024

Em 2024, pai e filho foram presos pela suspeita de matar Jorge Adriano Lima Miranda, de 36 anos, no dia 30 de junho de 2023, em um bar de Manaus. Durante as investigações, o delegado Ricardo Cunha relatou que o assassinato de Jorge Adriano ocorreu após um desentendimento em um bar.

“Mauro Josephem estava no local com Jorge Adriano, quando houve uma briga. Em seguida, ele foi até sua casa e chamou o pai José Mauro e o irmão Allan Jordan para retornar ao bar, onde atacaram a vítima com facadas”, explicou o delegado à época.

Perícia e investigações

A Polícia Científica realizou a perícia no local do crime em Biguaçu, e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil de Santa Catarina iniciou as investigações, tentando descobrir os responsáveis pela execução.

(*) Com informações do G1

