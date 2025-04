VÍDEO: Protesto na Avenida Brasil termina em confronto entre manifestantes e polícia

Moradores bloquearam a avenida com fogo durante o protesto.

Uma manifestação realizada na noite desta segunda-feira (28), na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, terminou em confronto entre moradores e a polícia.

O protesto foi organizado por moradores da região, que alegam ter sofrido prejuízos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias. Durante o ato, eles atearam fogo em objetos para bloquear completamente a via, causando interrupção total do tráfego.

Com a chegada das equipes da Polícia Militar, a situação se agravou. Parte dos manifestantes passou a atacar os agentes, o que gerou um confronto no local. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para conter as chamas e liberar a pista.

O clima ficou tenso durante a ação, mas, até o momento, não há informações sobre feridos ou detenções. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros seguem monitorando a área.

VEJA VÍDEO

Leia mais:

VÍDEO: Trabalhadores de ‘Amarelinho’ entram em greve em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱