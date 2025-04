Programa destinará R$ 690 mil para empreendedores

Promover a igualdade de oportunidades para reduzir as barreiras que historicamente têm limitado o acesso e a progressão de mulheres nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática está entre os objetivos do Caixa: Desafio Mulheres em STEM – iniciativa que conta com o apoio financeiro do Fundo Socioambiental e é realizada em parceria com a Artemisia.

O programa de inovação aberta tem como foco a busca de negócios inovadores liderados por empreendedoras e empreendedores dispostos a desenvolver projetos-piloto no tema. Com as inscrições abertas até 30 de abril, a iniciativa destinará, ao todo, até R$ 690 mil (valor não reembolsável) aos negócios selecionados.

O programa tem por objetivo potencializar a representação de mulheres nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Embora a participação feminina tenha aumentado na última década, elas ainda estão sub-representadas em funções STEM (acrônimo formado pelas iniciais, em inglês, das palavras Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), compondo apenas 28,2% da força de trabalho – em contraste com 47,3% nos setores não STEM, de acordo com dados do Global Gap Gender Report 2024. Essa desigualdade coloca as mulheres em uma desvantagem dupla diante das transições tecnológicas e das mudanças no mercado de trabalho, já que permanecem concentradas em empregos com menor potencial de crescimento e salários mais baixos.

Gratuito, o programa Caixa: Desafio Mulheres em STEM utiliza a força e os ativos da Caixa em prol do fortalecimento de soluções de impacto para potencializar a participação feminina nas carreiras STEM. A iniciativa selecionará negócios de todo o país, que geram impacto positivo – ou que tenham potencial – nos estágios de operação, tração ou escala. O foco recai para empresas com soluções voltadas a meninas e mulheres ao longo do ciclo de vida educacional e profissional em STEM.

Serão selecionados seis negócios semifinalistas para os quais o programa destinará, a cada, R$ 15 mil para que possam refinar as suas propostas de pilotos. Em uma segunda etapa, as três soluções finalistas receberão, individualmente, um apoio financeiro de até R$ 200 mil (não reembolsável), além de suporte técnico especializado para apoiar os negócios na implementação dos projetos-piloto.

Entre os tipos de soluções que o programa busca, destacam-se as voltadas à ampliação do acesso à formação educacional STEM de meninas e mulheres (do ensino fundamental ao superior); facilitação da transição feminina de cursos técnicos e universitários nessas carreiras para o mercado de trabalho; apoio ao desenvolvimento de lideranças femininas em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática; e suporte ao empreendedorismo feminino nesses setores.

A iniciativa foi estruturada pela Artemisia como um programa de inovação aberta de impacto, no qual os destaques poderão testar a efetividade de suas soluções e, futuramente, conectá-las às oportunidades mapeadas pelos parceiros. O apoio de mentores e especialistas convidados compõe o pacote de benefícios que abarca, ainda, o desenvolvimento de uma teoria de mudança e indicadores. A equipe da Artemisia apoiará, também, a avaliação de impacto por seis meses, que resultará em um estudo de caso para cada um dos pilotos executados.

Priscila Martins, codiretora-executiva da Artemisia, aponta que o programa está plenamente conectado à missão da organização, que existe para identificar e potencializar negócios que possam endereçar grandes desafios sociais e ambientais do Brasil. “No país, há muitas empreendedoras e empreendedores liderando negócios com grande potencial para oferecer soluções inovadoras para problemas críticos da nossa sociedade. Em conjunto com a Caixa, escolhemos enfrentar um desses desafios urgentes: a profunda desigualdade de gênero em áreas promissoras do mercado de trabalho. Os dados mostram que – por uma série de fatores – as mulheres estão sub-representadas em carreiras STEM, com uma lacuna significativa na participação feminina nos campos da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Diante desse cenário, torna-se essencial apoiar negócios que busquem reduzir essa disparidade”, aponta a executiva.

Priscila complementa que a Artemisia possui uma frente dedicada a aproximar as soluções do empreendedorismo de impacto das grandes empresas, públicas e privadas, focadas em contribuir com a resolução de questões sociais ou ambientais, e que ofereçam ambiente de testes, recursos e as próprias expertises para fortalecer a inovação e impulsionar a geração de impacto. “Essa não é a primeira parceria da Artemisia com a Caixa. Esse é um banco genuinamente comprometido com a transformação social no Brasil. Juntos, já realizamos o Desafio de Negócios de Impacto Social: Educação Financeira e Serviços Financeiros, em 2018. A iniciativa teve um impacto significativo nos respectivos setores-tema, fomentando negócios e empreendedores com soluções consistentes e transformadoras”, aponta.

“Enfrentar as desigualdades e reduzir as distâncias sociais fazem parte do DNA da Caixa. Ao apostar nesses temas, cumprimos uma função duplamente importante. Oferecemos oportunidades de acesso a profissões mais rentáveis e ajudamos o mercado tecnológico a caminhar na direção da inclusão e da diversidade, para criar produtos e serviços adequados a todos os públicos”, complementa o vice-presidente de Sustentabilidade e Cidadania Digital da Caixa, Paulo Rodrigo de Lemos Lopes.

O diretor-executivo de Sustentabilidade e Cidadania Digital da Caixa (Desuc), Jean Benevides, destaca que o mercado necessita de mulheres com habilidades para desenvolver novas tecnologias, especialmente de programas e aplicativos voltados ao público feminino. “Qualquer invenção humana carrega dentro de si conceitos e valores de seus criadores. O equilíbrio entre os gêneros dá ao produto ou serviço características peculiares. O apoio do Fundo Socioambiental à formação das mulheres em áreas ligadas à Matemática, Ciência, Tecnologia e Engenharia cumpre um objetivo estratégico da Caixa”, enfatiza o executivo.

Critérios de seleção

Alinhamento com o programa: empreendedoras e empreendedores com soluções em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) – focadas em meninas e mulheres – dispostos a criar um projeto-piloto no tema.

empreendedoras e empreendedores com soluções em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) – focadas em meninas e mulheres – dispostos a criar um projeto-piloto no tema. Impacto: s oluções que já gerem ou tenham potencial de gerar impacto positivo para meninas e mulheres ao longo do ciclo de vida educacional e/ou profissional delas em STEM.

oluções que já gerem ou tenham potencial de gerar impacto positivo para meninas e mulheres ao longo do ciclo de vida educacional e/ou profissional delas em STEM. Negócio: soluções validadas com clientes e usuários, que se mostrem escaláveis, inovadoras, com diferenciais claros e que operem com viabilidade financeira.

soluções validadas com clientes e usuários, que se mostrem escaláveis, inovadoras, com diferenciais claros e que operem com viabilidade financeira. Projeto-piloto: propostas de pilotos com objetivos claros, problemas relevantes, soluções viáveis e que possam gerar impacto positivo e transformação na vida de meninas e mulheres.

propostas de pilotos com objetivos claros, problemas relevantes, soluções viáveis e que possam gerar impacto positivo e transformação na vida de meninas e mulheres. Sócios(as) e equipe: empreendedoras e empreendedores com relevante experiência e intencionalidade de impacto, dedicados ao negócio e com equipe complementar e qualificada. Importante demonstrar capacidade e abertura para cocriação.

empreendedoras e empreendedores com relevante experiência e intencionalidade de impacto, dedicados ao negócio e com equipe complementar e qualificada. Importante demonstrar capacidade e abertura para cocriação. Tipo de organização: é necessário ser uma empresa privada, com fins lucrativos e CNPJ ativo.

As inscrições para o programa CAIXA: Desafio Mulheres em STEM podem ser feitas pelo site www.artemisia.org.br/caixadesafiomulheres.

