Wilson Lima solicita apoio do ministro da Saúde para ampliar ações no Amazonas

Governador do Amazonas discute com ministro Alexandre Padilha ações como Barco Hospital, Telessaúde e vacinação antecipada contra gripe.

O governador Wilson Lima se reuniu nesta terça-feira (29), em Brasília, com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para apresentar os avanços do Governo do Amazonas no fortalecimento da assistência à saúde. Na ocasião, ele também solicitou apoio do Governo Federal para ampliar medidas, como o funcionamento do Barco Hospital São João XXIII, a antecipação da vacinação contra a gripe e ferramentas para descentralizar os serviços de saúde no interior do estado.

Programa Saúde Amazonas é destaque na reunião

Durante o encontro, Wilson Lima e o ministro fizeram um balanço do programa Saúde Amazonas, lançado em 2020. A iniciativa busca modernizar a rede pública de saúde, com foco na ampliação do acesso, na redução de filas e na melhoria estrutural dos serviços.

“Nós viemos trazer ao ministro os avanços que estamos fazendo na saúde, principalmente com a implantação do Telessaúde para redução de filas e a atenção com o atendimento no interior, o processo de descentralização com o Hospital Barco e, também, a implantação de UTIs, que já temos em alguns municípios. É importante que o ministério esteja envolvido nesse processo para que haja a habilitação e participação do SUS”, afirmou o governador.

Descentralização inclui UTIs e programa Melhor em Casa

Wilson Lima destacou as ações que promovem a descentralização e regionalização dos serviços de saúde. Entre elas, a criação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Neonatal em municípios do interior, além do programa Melhor em Casa, que leva atendimento domiciliar a pacientes com dificuldades de locomoção.

Ele também ressaltou a repactuação da saúde por meio do Programa de Fortalecimento e Repactuação da Saúde no Interior, que visa integrar os municípios à estrutura estadual com mais autonomia e eficiência.

Barco Hospital leva atendimento a comunidades ribeirinhas

O Barco Hospital São João XXIII também foi pauta da reunião. A embarcação realiza atendimento hospitalar em comunidades ribeirinhas de difícil acesso. Com três andares e equipamentos modernos, já realizou oito expedições desde sua implantação.

Telessaúde e regulação digital reduzem filas no interior

Outro ponto discutido foi o avanço do Saúde AM Digital, que utiliza teleconsultas e telediagnósticos para alcançar pacientes em todo o estado. Atualmente, o programa está na segunda fase e atende 12 especialidades com maior demanda do Complexo Regulador.

Vacinação contra gripe: pedido por calendário adaptado ao AM

Na reunião, Wilson Lima solicitou que o Ministério da Saúde considere a realidade climática do Amazonas na definição do calendário de vacinação contra a gripe. Ele pediu que a imunização comece em agosto, antes do período de chuvas, quando os casos aumentam na região.

“Essa sempre foi uma luta do Amazonas junto ao Ministério da Saúde, porque a campanha nacional começa em abril, mas no Amazonas os sintomas e casos de gripe começam em novembro. Neste ano, de forma definitiva, o nosso calendário de vacinação vai começar em agosto, que é quando a cepa estará disponível para o Amazonas”, concluiu.

Participantes da reunião

Além do governador, participaram do encontro o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade; o deputado federal Fausto Júnior; e a secretária de Estado da Saúde, Nayara Maksoud.

Leia mais:

Com ministro da Educação, Wilson Lima lança ‘Amazonas + Alfabetizado’

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱