Passageiros são resgatados pela janela após micro-ônibus cair em buraco de rua alagada

Manaus (AM) – Passageiros de um micro-ônibus particular viveram momentos de tensão na manhã desta quarta-feira (30), ao precisarem ser resgatados pela janela do veículo, que atolou em uma rua alagada no bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus.

O incidente aconteceu por volta das 6h, após a forte chuva que atingiu a capital durante a madrugada.

O micro-ônibus seguia por uma via próxima a um igarapé quando ficou preso em um buraco encoberto pela água. Com o alagamento e a dificuldade de acesso pelas portas, os ocupantes tiveram que sair pela janela, com ajuda de moradores da região. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Para retirar o veículo, foi necessário o apoio de um trator, que ajudou a puxá-lo do local. Segundo os moradores, a cena já é comum em dias chuvosos. “Toda vez que chove, é isso. A água do igarapé transborda, invade a rua e deixa tudo intransitável”, contou uma moradora.

O problema é antigo. Quem vive na região reclama da falta de infraestrutura e de soluções efetivas por parte do poder público. “É um absurdo um negócio desse. A rua vira rio e não precisa nem chover. Desde o Prosamin lá em baixo, alaga. Nunca fizeram a drenagem dos igarapés, e as fábricas [estão] com os muros construídos por cima dos igarapés. É um absurdo!”, desabafou um morador.

A previsão para os próximos dias é de chuvas intensas na capital e em parte do interior do estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

