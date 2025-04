TCE-AM conquista prêmio nacional por interações na internet

Manaus (AM) – O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) ficou em primeiro lugar em interações nas redes sociais entre todos os Tribunais de Contas do país. O reconhecimento veio na 3ª edição do Prêmio Nacional de Comunicação Pública, promovido pela plataforma SocialMediaGov. O anúncio foi feito nesta terça-feira (29), durante o evento Redes Wegov, em Florianópolis (SC).

Único órgão público do Amazonas entre os premiados, o TCE-AM foi destaque pelo bom desempenho da sua comunicação nas redes ao longo de 2024. A premiação analisou publicações feitas durante o ano, levando em conta critérios como engajamento, relevância, variedade de conteúdos e impacto social.

Para a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, o prêmio consolida o caminho adotado pela atual gestão ao apostar em uma linguagem acessível e voltada ao cidadão.

“A comunicação é um dos pilares da nossa atuação. Não basta fiscalizar bem, é preciso mostrar o que está sendo feito e por quê. Sermos reconhecidos nacionalmente como referência nos dá a certeza de que estamos no rumo certo”, afirmou.

“Estar em primeiro lugar entre os Tribunais de Contas do país mostra que conseguimos romper barreiras, criar vínculos e levar a atuação do Tribunal diretamente até o cidadão. É uma premiação que reafirma que estamos no caminho certo, seguindo as diretrizes da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins”, afirmou a diretora de Comunicação do TCE-AM, Mariana Sodré.

A diretora adjunta de Comunicação do TCE-AM, Dhyene Brissow, também destacou o papel da equipe na conquista.

“Esse reconhecimento é resultado de um trabalho coletivo, planejado e que vem sendo aprimorado a cada ano. A comunicação pública exige sensibilidade, estratégia e muito compromisso com o interesse social. Estar entre os mais bem avaliados do país e liderar entre os Tribunais de Contas mostra que conseguimos traduzir a linguagem técnica em algo que realmente chegue às pessoas. É uma conquista de toda a equipe, alinhada com a visão da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins”, reforçou.

Finalista

Além do prêmio conquistado, o TCE-AM também foi uma das seis instituições públicas finalistas na categoria “Em ação”, que destacou conteúdos com impacto direto na vida da população. A Corte de Contas amazonense disputou com instituições como ICMBio, Governo de São Paulo, Governo do Paraná, Prefeitura de São Paulo e Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi quem levou o prêmio.

Reconhecimento que se repete

Em 2024, o TCE-AM já havia sido finalista na categoria “Comunicação que Aproxima”, ao lado de instituições como o Senado Federal, Câmara dos Deputados e Supremo Tribunal Federal. O reconhecimento consecutivo posiciona a Corte amazonense entre as referências nacionais em comunicação institucional.

(*) Com informações da assessoria

