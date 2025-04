Mulher usou chumbinho em ovo de Páscoa que matou irmãos, aponta laudo

A Polícia Civil do Maranhão concluiu que Jordélia Pereira envenenou um ovo de Páscoa com chumbinho para matar a rival por ciúmes do ex-marido. O crime matou os irmãos Evelyn Fernanda Rocha Silva, de 13 anos, e Luís Fernando, de 7, e quase tirou a vida da mãe deles, Mirian Lira, em Imperatriz, no Maranhão.

A polícia divulgou o resultado do laudo nesta quarta-feira (30). O Instituto de Criminalística confirmou que o ovo continha chumbinho, um veneno de uso clandestino no Brasil. O mesmo pesticida foi encontrado no corpo das crianças, no organismo da mãe e em materiais recolhidos com Jordélia no momento da prisão.

Com base nas provas, os investigadores encerraram o inquérito e vão indiciar a suspeita por duplo homicídio e tentativa de homicídio.

Jordélia teria planejado o envenenamento após descobrir que Mirian Lira estava namorando o ex-marido dela há três meses. O homem foi quem alertou a polícia sobre as ameaças da ex-companheira.

Crime premeditado

Imagens de câmeras de segurança, notas fiscais e depoimentos mostraram que Jordélia viajou 384 quilômetros de Santa Inês até Imperatriz para executar o plano. Disfarçada com peruca e óculos escuros, ela comprou o chocolate em uma loja da cidade e contratou um motoboy para entregar o presente na casa da rival. Em seguida, embarcou de volta para Santa Inês, onde acabou presa ao descer do ônibus.

A polícia encontrou com ela restos de chocolate, duas perucas, bilhete de ônibus e crachás falsos. Para se hospedar em um hotel sem apresentar documentos, Jordélia se passou por uma mulher trans em processo de transição e usou o nome falso de Gabrielle Barcelli.

“Só quero justiça”, diz mãe que sobreviveu

A operadora de caixa Mirian Lira contou que comeu o chocolate junto com os filhos na cozinha de casa, sem desconfiar de nada. Horas depois, todos passaram mal. Luís Fernando foi o primeiro a morrer. Evelyn resistiu por cinco dias, mas não sobreviveu. Mirian foi internada em estado grave e entubada, mas conseguiu se recuperar.

Em entrevista à TV Mirante, ela desabafou:

“Só Deus mesmo. Daqui para frente, não tenho nem noção de como vai ser. Só quero que seja feita justiça, porque foram meus dois filhos. Eu não vou tê-los de volta”, disse emocionada.

Quem é a suspeita

Jordélia Pereira é esteticista, mãe de dois filhos e morava em Santa Inês. Fiéis de uma igreja que ela frequentava relataram que ela e o ex-marido viviam em conflito. Após a separação, o homem retomou o relacionamento com Mirian, o que teria motivado a vingança.

A polícia prendeu Jordélia em flagrante no dia 17 de abril. No dia seguinte, a Justiça converteu a prisão em preventiva. Ela está custodiada na Unidade Prisional Feminina de São Luís e deve responder por duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

