O senador Omar Aziz (PSD) afirmou, em entrevista nesta terça-feira, 29, que ainda é cedo para definir nomes para compor uma chapa para vice. O pré-candidato ao Governo do Amazonas nas eleições de 2026 defende o fim da reeleição com mandato de cinco anos.

Omar participou de entrevista ao programa o Programa Meio Dia, e afirmou que ainda é muito cedo para tratar de negociações na escolha de um nome para ser seu vice nas eleições gerais de 2026.

“Muito cedo. Não tenho nada contra ninguém, mas, muito cedo para se discutir isso. Eu acho que agora nós estamos consolidando algo que, para mim, já era normal”, pontuou.

Ao ser questionado sobre um potencial nome para ser escolhido para estar ao lado na administração do Estado, o senador não hesitou em informar que está mais do que preparado para definir alguém.

“Já fui vice por duas vezes de Alfredo Nascimento (PL) e, outras duas vezes do Eduardo Braga (MDB), então, sou PhD em vice, não te preocupa que eu vou ser bom em escolher”, disparou o pré-candidato.

Histórico

Omar Aziz foi vice-prefeito de Alfredo Nascimento (1997-2000; 2001-2002) e vice-governador de Eduardo Braga (2003-2006; 2007-2008). Ainda de acordo com o senador, as articulações são tratadas com amigos. Estes que, segundo ele, estiveram no anúncio do movimento “Amazonas Forte de Novo”, com foco nas eleições de 2026.

“Não reuni políticos, reuni amigos. Essas pessoas todas que estavam lá, são pessoas que todos já estiveram sentados na minha sala, comigo batendo um papo, brincando, contando piada, são amigos meus. Então, você não vê um prefeito do município A ou B ‘vou apoiar o Omar’, não, são pessoas amigas, que têm liberdade de me ligar a hora que quiser, porque quem me conhece, sabe, quando eu dou minha palavra eu cumpro”, frisou.

O senador afirmou, em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (30), que fazer política é algo natural para ele, pois sempre esteve próximo da população, ouvindo, dialogando e cumprindo sua palavra.

“O ‘Amazonas Forte de Novo’ é um movimento que as pessoas aderiram, todas as lideranças do interior, o prefeito da cidade de Manaus, então, agora a gente discutiu o Amazonas, discutiu os problemas e soluções e assumimos compromissos. Eu me disponho a fazer isso, até porque agora eu vou visitar todos os municípios, vou começar uma jornada, que é algo que faço o ano todo. Vou para o interior, geralmente eu começo a fazer isso em maio. Porque isso é natural para mim, sou político, faço política. Desde quando você me conhece, eu faço política”, completou.

Durante o programa, o senador foi questionado sobre as especulações para um nome que pode ser seu vice. Em resposta, Aziz reforçou a ideia de que ainda não começou as tratativas.

“Nós temos conversado muito em política, a questão de vice se decide lá na frente. Não tenho absolutamente nada contra ninguém e respeito às pessoas que possivelmente são citadas como vices meus. Eu acho que é uma decisão, uma discussão que vai ser travada daqui pra lá”, declarou.

Fim da reeleição

Pré-candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz diz ser contra o processo de reeleição de um cargo político. O senador do Estado ainda aguarda que tenha mudanças para que essa possibilidade tenha um fim. A declaração aconteceu em entrevista ao “Programa Meio Dia, com Jefferson Coronel”, nesta terça-feira (29).

“O maior erro que a democracia brasileira cometeu foi ter reeleição. Literalmente contra (reeleição), estou querendo que vote agora, equivale agora para 2026. Eu sendo candidato, eu espero que a gente possa provar que não haja reeleição”, disparou.

Ainda de acordo com Aziz, ele também é a favor de não somente ter um fim da reeleição, mas também do mandato de 5 anos.

“Eu sou a favor de acabar com a reeleição e mandato de cinco anos. Em apenas quatro anos. Eu governei. Para unificar você vai ter que prorrogar o mandato de prefeito, a eleição seria no mesmo dia. Ninguém aguenta eleição de dois anos. Isso é um absurdo. Quando tem eleição, você assume hoje, no dia seguinte, você não está pensando em governar, tá pensando em na sua reeleição. O pré-candidato ainda fez uma breve avaliação de um mandato de governador, algo que, segundo ele, desgasta bastante o gestor. “Dificilmente o segundo mandato é um bom mandato. É sempre difícil. Também a gente acompanhou isso. É muito difícil o segundo mandato. Eu passei quatro anos no governo”, frisou Aziz.

A proposta de emenda à Constituição (PEC) prevê uma regra de transição com o fim da reeleição apenas para quem for eleito em 2034; prorroga os mandatos do Executivo de 4 para 5 anos, incluindo os vereadores e deputados federais, estaduais e distritais, e unifica todas as eleições para o mesmo ano. Em vez de eleições a cada 2 anos, o Brasil teria eleições a cada 5 anos. Prefeitos e vereadores eleitos em 2028 teriam mandato de 6 anos, sem direito à reeleição para prefeitos. Já os senadores teriam os mandatos ampliados de 8 para 10 anos.

Esse assunto já foi debatido em Brasília. Recentemente, a PEC que acaba com a reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos foi lida na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Um pedido de vista adiou a votação para o dia 7 de maio.

