Com apoio de Braga e David, Omar lança pré-candidatura ao governo do AM

O senador Omar Aziz lançou, ontem (25), o movimento “Amazonas forte de novo”. O evento contou com a presença do senador Eduardo Braga (MDB), dos 62 prefeitos amazonenses, incluindo o da capital, David Almeida (Avante), ex-prefeitos, além de deputados federais, estaduais e vereadores de Manaus e interior. O grupo demonstrou força e união de diferentes bandeiras políticas.

Com um discurso voltado para a segurança pública, a BR-319, a reforma tributária e a Zona Franca de Manaus (ZFM), Omar exaltou seus aliados, já mirando o retorno ao cargo majoritário no próximo pleito.

“É a retomada de enfrentar a insegurança, não levando flores para bandido. É enfrentar bandido como se deve enfrentar. É dessa forma que nós vamos voltar! Com uma capilaridade muito grande dentro do Congresso e do governo. E eu preciso muito, se Deus me der a oportunidade de governar este estado novamente, com a ajuda do Eduardo Braga no Senado Federal. E agora, somando com a ajuda do David, nós vamos fazer um Amazonas forte”, exclamou o líder da bancada amazonense à multidão presente no Clube da OAB-AM, localizado na Zona Centro-Sul de Manaus.