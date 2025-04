Baekhyun, do grupo EXO, anuncia primeiro show solo no Brasil

Baekhyun, do grupo EXO, anunciou que fára show em São Paulo, em junho, com a turnê que passará por 29 países

Os Exo-L já podem contar os dias, porque Baekhyun, integrante do grupo EXO, confirmou que fará um show solo em São Paulo.

Em 15 de Junho, o coreano apresenta o show da turnê Reverie, no Vibrar São Paulo. A série de shows passará por 29 cidades na Ásia, Europa, Oceania e América, com primeira parada em Seul (Coreia do Sul), onde o cantor se apresenta em 7 e 8 de junho.

Antes de dar a largada, Baekhyun ainda vai lançar seu quinto mini álbum, Essence of Reverie, o primeiro desde Hello, World, lançado setembro de 2024.

Ainda não há informações sobre a venda de ingressos.

