Bebê nasce dentro de voadeira no rio Urubu, em Rio Preto da Eva

Layana Saraiva, de 31 anos, entrou em trabalho de parto e deu à luz a um bebê dentro de uma voadeira, no meio do rio Urubu, nas proximidades do município de Rio Preto da Eva, interior do Amazonas, durante a quarta-feira (30).

Moradora de uma comunidade ribeirinha, Layana não aguentou chegar até o hospital, e acabou dando à luz dentro da pequena embarcação. Durante o processo, ela teve ajuda do marido e de uma conhecida do casal.

O bebê recebeu o nome William. Este é o segundo parto da Layana dentro da voadeira. Em dezembro de 2023, ela também deu a luz a um menino no meio do rio.

Após o parto, mãe e filho foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao hospital do município.

Doações

Mãe de outros seis filhos, Layana precisa de doações de itens para recém-nascido. Quem quiser e puder doar, é só levar até o Hospital de Rio Preto ou entrar em contato pelo número (92) 99186-4154.

