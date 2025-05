Anvisa volta a interditar pasta Colgate Total Clean Mint

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) voltou a proibir a venda da pasta de dente Colgate Total Clean Mint na quarta-feira (30/04). A decisão veio após a própria fabricante retirar o recurso que havia suspendido a interdição temporária.

Entenda a cronologia das decisões

A Colgate Total Clean Mint sai do comércio em 27 de março, quando consumidores relataram efeitos adversos, como inchaço nas amígdalas, lábios e mucosa oral.

No mesmo dia, a Colgate apresentou um recurso à Anvisa pedindo a suspensão da medida. A empresa alegou que o produto é seguro, mas reconheceu que “algumas pessoas podem apresentar sensibilidade a certos ingredientes, como fluoreto de estanho, corantes ou sabores”.

Em 30 de março, a Anvisa aceitou o recurso e permitiu a retomada das vendas, mas com alerta sanitário. No entanto, em 30 de abril, a fabricante solicitou a retirada do recurso, o que fez com que a interdição voltasse a valer.

Colgate afirma colaborar com a Anvisa

A empresa declarou que a retirada do recurso faz parte da cooperação com a agência.

“A decisão da Colgate é incentivada pela colaboração contínua com a Anvisa e pelo avanço das investigações técnicas junto à agência”, disse a companhia em nota.

Apesar da medida, a Colgate reforça que o produto segue padrões rigorosos:

“A Colgate reafirma a segurança e qualidade do seu produto Colgate Total Clean Mint, o qual segue os rígidos padrões das agências regulatórias”, completou.

Por que o produto foi interditado em março?

A Anvisa informou ter recebido oito notificações com 13 relatos de eventos adversos relacionados ao uso da pasta. Em redes sociais, consumidores compartilharam fotos e depoimentos sobre possíveis reações.

A cliente Denise Correia Santiago, de Santos (SP), relatou desconforto já no primeiro uso:

“Senti a Clean Mint mais forte”, comentou.

Notas oficiais

Anvisa:

“A vigência da interdição cautelar referente ao produto Colgate Total Clean Mint, determinada em 27 de março deste ano, foi retomada. A medida estava suspensa em razão de um recurso da empresa, porém a própria fabricante retirou o recurso, que tinha efeito suspensivo sobre a interdição. Assim, a interdição do produto continua em vigor.”

Colgate:

“A Colgate confirma que em 29 de abril de 2025 apresentou perante a Anvisa seu pedido de retirada do recurso contra decisão que determinou a interdição temporária do produto Colgate Total Clean Mint, implicando assim que a medida cautelar retoma a sua validade. […] Seguimos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o creme dental Colgate Total Clean Mint por meio do nosso canal oficial de atendimento.”

