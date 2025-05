Bar do Boi Caprichoso homenageia Marujada de Guerra neste sábado no Sambódromo

Após o sucesso do último fim de semana, com o lançamento do álbum ‘É Tempo de Retomada’, que lotou o Sambódromo de Manaus, por dois dias consecutivos, o Bar do Boi está de volta, neste sábado (3). O evento celebrará a ‘Noite da Marujada de Guerra’, em homenagem ao Item 3, tricampeão do Festival de Parintins.

A Marujada de Guerra é a batida oficial do Boi Caprichoso, responsável por dar o tom e o ritmo das toadas na Arena do Bumbódromo, em Parintins. Esta edição do Bar do Boi será dedicada a celebrar esses ritmistas que mantêm viva a alma do espetáculo.

Melhor ritmo do festival

Para Rogério de Jesus, coordenador da Marujada de Guerra em Manaus, a homenagem tem um significado especial para todos os ritmistas, que fazem do Item 3 o “melhor ritmo do festival”.

“É uma noite de reconhecimento e valorização da nossa missão dentro do Festival. Ter uma noite em nossa homenagem mostra que o nosso trabalho, o nosso ritmo, tem ecoado na arena e na galera azul e branca. Estamos prontos para fazer mais uma grande apresentação no Bar do Boi”, destacou.

A festa

A festa começa a partir das 21h. Dentre as atrações confirmadas, estão André Vaz e Gabriel Tavares, Canto da Mata, Patrick Araújo (atração principal), Paulinho Viana, Edilson Santana e Márcio do Boi. Também se estarão os grupos de dança CDC e Troup, além da participação da Raça Azul.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Caprichoso faz festa histórica no Sambódromo com lançamento do álbum 2025

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱