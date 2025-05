Manauaras ficarão sem água neste domingo (4); confira os bairros

O desligamento da estação deve seguir até as 18h, e o abastecimento será retomado de forma gradativa após o término da manutenção, com previsão de normalização total em até 24 horas

Manaus (AM) – Moradores de diversos bairros das zonas Leste e Norte de Manaus devem se preparar para a interrupção no abastecimento de água tratada no próximo domingo (4). A concessionária Águas de Manaus informou que a Estação de Tratamento de Água da Ponta das Lajes (PDL) será temporariamente desligada a partir das 5h30.

Segundo a empresa, a interrupção é necessária para a realização de um serviço programado pela Amazonas Energia.

A intervenção elétrica faz parte de alterações nas linhas de transmissão que ocorrem na área do Prosamim. Durante a paralisação, a Águas de Manaus também aproveitará para realizar melhorias operacionais na estrutura da PDL.

O desligamento da estação deve seguir até as 18h, e o abastecimento será retomado de forma gradativa após o término da manutenção, com previsão de normalização total em até 24 horas. Regiões mais baixas devem receber água primeiro, enquanto áreas mais elevadas terão o retorno do fornecimento posteriormente.

Bairros afetados

Entre os bairros que podem sofrer os efeitos da interrupção estão:

Zona Leste: Jorge Teixeira, Tancredo Neves, Zumbi, São José, Gilberto Mestrinho, Armando Mendes, Puraquequara, Coroado, Colônia Antônio Aleixo, Distrito Industrial I e II, Mauazinho e adjacências.

Zona Norte: Colônia Terra Nova, Nova Cidade, Monte das Oliveiras, Cidade Nova, Santa Etelvina, Lago Azul, Novo Israel, Manoa e adjacências.

A concessionária recomenda que os moradores dessas áreas façam reserva de água com antecedência e utilizem o recurso com moderação, priorizando o consumo humano e atividades essenciais. Locais estratégicos como hospitais e unidades básicas de saúde serão abastecidos por carros-pipa.

Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Águas de Manaus pelos canais 0800-092-0195 (telefone e WhatsApp), pelo site da empresa ou pelo aplicativo Águas App. O atendimento é gratuito e funciona 24 horas por dia.

Leia mais:

MP cobra Águas de Manaus por atraso em projetos de saneamento

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱