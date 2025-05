Mais de dez militares do Corpo de Bombeiros atuaram para conter as chamas e fazer o rescaldo.

Um incêndio destruiu uma residência na Rua Ovídio Gomes Monteiro, no bairro Alvorada, na manhã desta sexta-feira (2). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h30 e enviou quatro viaturas ao local. Mais de dez militares atuaram para conter as chamas e fazer o rescaldo.

A equipe usou cerca de dois mil litros de água na operação. Um morador foi atendido no local com sinais de inalação de fumaça e, em seguida, levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada para avaliação médica.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

Incêndio destrói casa no Alvorada e morador é levado ao hospital pic.twitter.com/JjOCYf3aTG — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 2, 2025

🔥 Como se proteger do fogo e da fumaça em um incêndio

Abaixe-se e rasteje

A fumaça sobe, então a melhor chance de respirar ar mais limpo é perto do chão. Cubra nariz e boca com pano úmido

Isso ajuda a filtrar parte da fumaça e reduzir a inalação de gases tóxicos. Não use elevador

Em caso de incêndio, sempre use as escadas. Elevadores podem parar ou ficar presos. Feche portas ao sair

Isso ajuda a conter o fogo e a fumaça, atrasando o avanço das chamas. Toque na porta antes de abrir

Use o dorso da mão. Se estiver quente, não abra: pode haver fogo do outro lado. Tenha rotas de fuga planejadas

Saiba como sair rapidamente da sua casa ou prédio. Tenha mais de uma opção de saída. Instale detectores de fumaça

Eles alertam no início do fogo e podem salvar vidas. Evite voltar para o local em chamas

Mesmo que pareça seguro, o fogo pode reacender ou a estrutura pode desabar.

Leia mais

Vídeo: incêndio destrói loja de suplementos no Alvorada I

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱