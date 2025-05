‘Festa do Trabalhador’ reúne mais de 11 mil pessoas na Ponta Negra

A orla da Ponta Negra virou palco de celebração e lazer durante a “Festa do Trabalhador 2025”, promovida pela Prefeitura de Manaus. Mais de 11 mil pessoas participaram da programação gratuita entre a Casa de Praia Zezinho Corrêa e o anfiteatro do complexo turístico, na zona Oeste, encerrando o feriado do Dia do Trabalhador com música, esporte e valorização da força de trabalho da cidade.

A festa começou com um animado aulão de ritmos, apoiado pela Fundação Manaus Esporte, e seguiu com as apresentações culturais das torcidas dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso no palco Murilo Rayol. À noite, o cantor Uendel Pinheiro animou o anfiteatro com sucessos do samba e pagode. O público foi surpreendido com as participações especiais dos artistas nacionais Ivo Meirelles e Juliana Diniz.

“Ainda é pouco perto do que nossos trabalhadores merecem. Fizemos uma programação voltada para o trabalho, a economia e a inovação, como nos orientou o prefeito David Almeida. Tivemos comércio aquecido, esporte e muita segurança”, afirmou o secretário da Semtepi, Alonso Oliveira.

A comemoração também ocupou todo o calçadão da Ponta Negra, onde o público acompanhou campeonatos de skate, vôlei e beach tênis.

Para Gleiciane dos Santos, que comemorou o feriado na Casa de Praia, a programação foi além do entretenimento. “Foi gratuita, trouxe atividade física e mostrou o cuidado da prefeitura com o trabalhador. A festa está maravilhosa”.

