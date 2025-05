‘A gente pretendia casar’, diz noiva de corredor morto em atropelamento na Ponta Negra

Manaus (AM) – Após a morte cerebral do corredor amador Emanuel Fernandes, confirmada na manhã desta quinta-feira (1º), a noiva da vítima revelou que os dois planejavam se casar ainda este ano. O sonho do casal foi interrompido de forma trágica após o atropelamento durante uma corrida na Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

Em prantos, ela cobrou justiça: “Eu perdi o amor da minha vida. A Elisandra perdeu o irmão, a mãe dele perdeu o filho. Isso não pode ficar assim.”

A irmã do corredor também se manifestou, inconformada com o ocorrido.

“Meu irmão saiu para caminhar com colegas do trabalho, com o pessoal do Sesi, uma organização grande que estava no local. Ele [o motorista] teve, sim, a intenção de fazer o que fez com meu irmão e com as outras pessoas. A Ponta Negra estava sinalizada, e ele vinha de um racha. Como alguém com essa atitude irresponsável pode sair impune? Queremos justiça. Isso não pode ser esquecido.”