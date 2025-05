Morre um dos 5 corredores atropelados por motorista bêbado em Manaus

Morreu, na manhã de quinta-feira (2), um dos cinco corredores atropelados por um motorista bêbado durante a 1ª Corrida Nacional do Sesi, em Manaus. O analista Jr de PCP Emanuel Fernandes, de 26 anos, teve a morte cerebral declarada pela equipe médica, conforme informado pelos familiares. Ele foi uma das vítimas do acidente ocorrido na manhã de quarta-feira (1º), por volta das 5h15, na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra.

Além de Emanuel, outros dois corredores seguem internados em estado grave, enquanto dois receberam alta após o atendimento médico. O acidente aconteceu logo após a largada do evento, quando o motorista, de 29 anos, invadiu o percurso da corrida com seu carro e atropelou os atletas que competiam na via isolada.

O condutor foi preso em flagrante, após realizar o teste de alcoolemia que apontou 0,64 mg/l, quase o dobro do limite para ser considerado crime de trânsito. Ele deve responder por embriaguez ao volante e lesão corporal cinco vezes.

A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), organizadora da corrida, e a Federação Desportiva de Atletismo do Amazonas (Fedaeam) lamentaram profundamente o ocorrido e garantiram apoio às vítimas. A Fedaeam ressaltou que o percurso estava devidamente sinalizado e que todas as normas de segurança foram seguidas, com ambulâncias UTI de plantão no local.

O acidente chocou os familiares das vítimas, que estão cobrando justiça pelo ocorrido. “Estamos todos muito abalados e pedindo por justiça”, disse um dos familiares de Emanuel, enquanto aguardava notícias no Hospital João Lúcio.

O Sesi, por sua vez, ofereceu assistência às vítimas e reforçou o compromisso com a segurança em eventos futuros.

