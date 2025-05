Brasileira é encontrada morta no Japão

A jovem Amanda Borges da Silva, natural de Caldazinha, município da Região Metropolitana de Goiânia, foi encontrada morta no Japão. A informação foi confirmada pelo Gabinete de Assuntos Internacionais do Estado de Goiás, que destacou que a causa e a data do falecimento ainda não foram informadas pelas autoridades japonesas.

Diante da tragédia, a família de Amanda procurou o governo estadual em busca de apoio para o translado do corpo ao Brasil. Em nota oficial, o Gabinete de Assuntos Internacionais afirmou que a família deu início ao processo para solicitar o auxílio funerário destinado a goianos que falecem fora do país.

Prefeitura de Caldazinha emite nota de pesar

A Prefeitura de Caldazinha também se pronunciou, lamentando profundamente a morte de Amanda. O comunicado destacou que a jovem era “cheia de sonhos” e muito querida pela comunidade local. O município manifestou solidariedade à família e aos amigos neste momento difícil.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a perda e compartilharam lembranças da jovem. Amanda, segundo relatos, era fã de Fórmula 1. Pouco antes do ocorrido, ela chegou a publicar fotos durante o Grande Prêmio do Japão, realizado no dia 6 de abril.

(*) Com informações do Meio News

