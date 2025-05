Morre a atriz mirim do SBT, Millena Brandão, aos 11 anos

Millena Brandão, atriz mirim de 11 anos, faleceu nesta sexta-feira (2) no Hospital Geral de Grajaú, em São Paulo. A equipe médica confirmou a morte cerebral da menina após ela sofrer 12 paradas cardiorrespiratórias, segundo boletim divulgado pelo hospital. A causa foi um tumor cerebral de 5 centímetros, descoberto tardiamente após uma piora no estado de saúde.

Internada desde 23 de abril, Millena chegou ao hospital com fortes dores no corpo e na cabeça. Inicialmente, foi diagnosticada com dengue. No entanto, exames realizados posteriormente identificaram o tumor. Desde então, ela estava entubada, sedada e sem respostas neurológicas.

Atriz atuou no SBT e na série Sintonia

Conhecida por papéis na novela A Infância de Romeu e Julieta, do SBT, e na série Sintonia, da Netflix, Millena também atuava como modelo e influenciadora digital, acumulando mais de 140 mil seguidores nas redes sociais.

Além de trabalhos na televisão, a jovem participou de diversas campanhas publicitárias e já era considerada uma promessa no meio artístico.

Família denuncia falhas no atendimento

Thays Brandão, mãe da atriz, afirmou que a filha deveria ter sido transferida para o Hospital das Clínicas, referência em neurologia, mas o procedimento foi adiado por mais de 12 horas. Durante a tentativa de remoção, na quarta-feira (30/4), Millena sofreu sete paradas cardiorrespiratórias, impossibilitando a transferência.

Segundo Thays, a filha deveria estar em uma UTI, mas ficou internada em um quarto comum devido à falta de vagas. Ela afirma que o hospital não oferecia os recursos necessários para tratar casos de neurologia, o que agravou a condição da menina.

“A gente não quer acreditar que isso está acontecendo”, disse Thays em entrevista ao Primeiro Impacto.

Hospital confirma horário da morte

O Hospital Geral de Grajaú confirmou que a morte encefálica de Millena foi registrada às 16h55. A unidade ainda não se manifestou oficialmente sobre as acusações de negligência feitas pela família.

