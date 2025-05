Atriz mirim do SBT sofre paradas cardíacas e médicos suspeitam de morte cerebral

A menina de apenas 11 anos, teve uma piora no quadro, indo para 12 paradas cardíacas, diz boletim médico

O quadro de saúde de Millena Brandão, atriz mirim do SBT, piorou nas últimas 24h. Os médicos que cuidam da jovem suspeitam que ela está no início de morte encefálica, popularmente conhecida como morte cerebral.

A menina de 11 anos foi diagnosticada com um tumor no cérebro e está internada em São Paulo.

Quem é Millena Brandão

Millena Brandão tem 11 anos de idade e é atriz, influencer e modelo fotográfica;

No Instagram, ela conta com mais de 140 mil seguidores;

Ela participou da novela infantil A Infância de Romeu e Julieta, do SBT, além de Sintonia, da Netflix;

A atriz estrelou diversas campanhas publicitárias.

A revelação foi feita pela mãe de Millena, Thays Brandão, em entrevista ao Portal LeoDias. De acordo com a mulher, ela sofreu sete paradas cardiorrespiratórias na quarta-feira (30/4) e outras cinco na quinta (1º/4).

“Teve uma piora no quadro, indo para 12 paradas cardíacas, e os médicos falam que ela está encaminhando para uma morte encefálica. Será realizado testes e temos fé em Deus que vão dar negativos”, declarou. (*) Com informações do Metrópoles Leia mais: Treta entre ex-Chiquititas: atriz diz que foi excluída e colegas rebatem

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱