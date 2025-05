Mulher leva 12 tiros no rosto ao tentar proteger filha de agressão na AM-010

Francinete Freitas Pontes, de 49 anos, foi baleada com 12 tiros no rosto na noite desta sexta-feira (2), ao tentar proteger a filha durante uma briga conjugal. O crime ocorreu no quilômetro 25 da rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara, no Amazonas.



Genro atira com espingarda após discussão com esposa

Testemunhas relataram, e a polícia confirmou, que o genro de Francinete, identificado como Idenilson, se exaltou durante uma discussão com a esposa. Ao tentar intervir para evitar uma agressão, Francinete acabou se tornando o alvo da fúria do homem. Ele usou uma espingarda calibre 18 e efetuou cerca de 12 disparos, sendo 10 deles no rosto da sogra.

Vítima foi socorrida em estado grave

Mesmo com ferimentos graves no rosto e no abdômen, Francinete ainda apresentava sinais vitais quando o resgate chegou. As equipes de emergência a levaram às pressas para o Hospital José Mendes, em Itacoatiara. Ela segue internada na unidade sob observação médica intensiva. O hospital não divulgou boletim atualizado sobre o estado de saúde.

Suspeito fugiu e polícia faz buscas

Após os disparos, Idenilson fugiu do local. Moradores da região relataram momentos de desespero e pânico ao presenciarem o ataque. Desde então, policiais civis e militares realizam buscas nas comunidades próximas e na região da rodovia para localizar o suspeito.

A Polícia Civil segue investigando o caso. Informações sobre o paradeiro de Idenilson podem ser repassadas de forma anônima às autoridades.

