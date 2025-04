Barco Hospital realiza mais de 8 mil atendimentos em Itacoatiara

O Barco Hospital São João XXIII concluiu sua 8ª expedição em saúde, dessa vez na comunidade de Novo Remanso, localizada no município de Itacoatiara, interior do Amazonas. A ação, que teve início no dia 18 de abril e encerrou na quinta-feira (24), resultou em 8 mil atendimentos entre consultas, cirurgias e exames. O balanço é da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

Essa foi a segunda expedição do barco realizada neste mês de abril em Itacoatiara. De 9 a 14, foram realizados 7 mil atendimentos, também em Novo Remanso. O retorno dos atendimentos foi a pedido da própria comunidade. A unidade fluvial é uma parceria entre o Governo do Amazonas, por meio da SES-AM, e a Associação e Fraternidade Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus.

Atendimentos

Durante a permanência da embarcação foram feitos 3.659 exames, incluindo laboratoriais, raio-X, mamografia e ultrassonografia, além de 1.593 consultas, 196 cirurgias de média e baixa complexidade, 74 internações e a dispensação de 752 kits de medicamentos, entre outros atendimentos.

Segundo a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, Itacoatiara é o sétimo município a receber os serviços do Barco Hospital São João XXIII. As expedições já contemplaram Codajás, Anori, Manacapuru, Iranduba, Manaquiri e Novo Airão. “Esta é uma ação do Governo do Estado extremamente importante, durante a qual os serviços são levados para bem perto da comunidade, ampliando o alcance da saúde, em especial entre os que mais precisam, em áreas mais remotas”, afirmou a secretária.

Estrutura moderna

O Barco Hospital São João XXIII possui três andares e é equipado com tecnologia de ponta para atendimento hospitalar. Conta com 14 leitos, sendo dez para internação e quatro para recuperação pós-anestésica. A embarcação dispõe de um centro cirúrgico oftalmológico e dois centros cirúrgicos gerais, equipados para videocirurgias. Além das áreas médicas, o barco conta com infraestrutura completa e ambulanchas, que oferecem suporte para eventuais encaminhamentos de urgência e casos de alta complexidade.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Barco Hospital São João XXIII retoma atendimentos em Itacoatiara

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱