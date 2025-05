Igarapé do Passarinho passa por limpeza e ações ambientais na zona Norte de Manaus

Prefeitura mobiliza garis e educadores ambientais para revitalizar o igarapé do Passarinho e mudar hábitos no Monte das Oliveiras

Uma das regiões mais populosas da zona Norte de Manaus está recebendo uma grande ação de limpeza e educação ambiental. Desde a última terça-feira (29), a Prefeitura realiza uma megaoperação no igarapé do Passarinho, no bairro Monte das Oliveiras. Os trabalhos incluem dragagem, desassoreamento, capinação, desobstrução de bueiros e limpeza das margens ao longo de mais de 7 quilômetros de extensão.

Garis e educadores ambientais

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) coordena a operação, que mobiliza cerca de 400 garis e 40 educadores ambientais. Além da limpeza física, o foco também está na conscientização dos moradores sobre o impacto do descarte irregular de resíduos.

Neste sábado (3/5), os educadores continuam visitando casa a casa, orientando a população sobre os prejuízos do lixo lançado nos igarapés.

“Estamos tratando o igarapé como parte viva da cidade”, diz secretário

O secretário da Semulsp, Sabá Reis, afirmou que a operação segue uma orientação direta do prefeito David Almeida:

“O prefeito David Almeida nos pediu que fôssemos além da limpeza, que tratássemos o igarapé como o que ele é: parte viva da cidade. […] Cada morador sensibilizado é uma vitória. O igarapé agradece e Manaus também”, destacou Reis.

Nos primeiros dias da operação, as equipes identificaram mais de 10 pontos de descarte irregular — as chamadas “lixeiras viciadas”. Esses locais estão sendo limpos e receberão coletores adequados para evitar o retorno dessa prática.

Conscientização ambiental

Moradores já relatam mudanças de comportamento. Josenilda Lima, moradora da área há mais de 20 anos, contou como a ação a impactou:

“Antes eu achava que jogar um restinho de comida ou uma sacola de lixo no canto da rua não tinha problema. […] Vou mudar, já estou separando meu lixo”, afirmou.

A coordenadora da equipe de educação ambiental da Semulsp, Miriam Silva, destacou a importância da abordagem educativa:

“Nossa missão é explicar, sensibilizar, mostrar que o lixo que a gente joga volta para a gente em forma de alagamento, doença e poluição. […] É uma mudança que começa devagar, mas é permanente”, afirmou Miriam.

Trabalho continua nos próximos dias

As ações no Monte das Oliveiras devem prosseguir ao longo da próxima semana. A expectativa é de que a operação traga não apenas melhorias visíveis no igarapé do Passarinho, mas também promova uma transformação cultural e ambiental duradoura na comunidade.

