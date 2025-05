Chefe do ‘RH do crime’ do CV no Pará é preso no Rio

Bianca Duarte, de 24 anos, gerenciava cadastro e logística do Comando Vermelho no Pará

Uma das principais articuladoras do Comando Vermelho (CV) no Pará, Bianca Duarte Franco, de 24 anos, conhecida como “Anya”, foi presa na sexta-feira (3) em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A prisão foi realizada em uma operação conjunta das polícias civis do Pará e do Rio.

“Minha mãe sabe que eu sou bandida”, disse em vídeo

O que mais chamou a atenção das autoridades foi um vídeo gravado pela própria Bianca e divulgado nas redes sociais. Na gravação, ela afirma:

“Minha mãe sabe que eu sou bandida, sabe que eu trafico. Tudo que eu faço, ela sabe.”

“Anya” atuava como RH da facção criminosa

Bianca exercia um papel semelhante ao de gerente de Recursos Humanos dentro da organização criminosa. Ela era responsável por cadastrar novos integrantes, monitorar a atuação dos membros no Pará e manter a logística operacional, mesmo estando fora do estado.

Descrita como disciplinada e confiável dentro da cúpula do CV, ela mantinha comunicação frequente com líderes da facção.

Redes sociais eram usadas para ostentação e recrutamento

Nas redes sociais, Bianca aparecia armada, dançava com fuzis e zombava de operações policiais. Em uma publicação, escreveu: “O mundo é dos espertos”, após saber que era procurada pela Justiça. Segundo as autoridades, as postagens eram uma estratégia de afirmação de poder e atração de novos integrantes.

Prisão ocorreu com duas outras mulheres

No momento da prisão, Bianca estava acompanhada de Layane Tharlita Santos Santana, do Pará, e Kalita Eduarda Ataíde, do Distrito Federal. As duas também foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Ela responderá por tráfico de drogas, associação criminosa e organização criminosa. A jovem será transferida para o Pará, onde ficará à disposição da Justiça.

(*) Com informações do Metrópoles

