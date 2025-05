Mulher que carregava bomba morre após explosão ‘antes da hora’

Uma mulher de 38 anos morreu na manhã deste sábado (3) após a bomba que transportava explodir antes do previsto em Thessaloniki, no norte da Grécia. A explosão provocou danos a veículos e fachadas de comércios da região, mas não deixou outros feridos, segundo autoridades locais.

Polícia investiga plano de ataque a banco

De acordo com a polícia, a mulher pretendia posicionar o explosivo em frente a uma agência bancária por volta das 5h (horário local), mas a bomba detonou prematuramente. A vítima não teve sua identidade divulgada.

Mulher bomba tinha histórico criminal

A polícia afirmou que a mulher possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, prostituição, furtos e roubos. Ela era conhecida pelas autoridades e agora é alvo de investigação da divisão de crimes organizados da Grécia.

As autoridades apuram se a mulher agia sozinha ou tinha vínculos com grupos extremistas de esquerda, conhecidos por ações semelhantes no país.

