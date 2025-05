VÍDEO: Cliente joga cerveja em atendente e provoca pancadaria em loja de Manaus

Um caso de agressão registrado por câmeras de segurança em uma loja de conveniência, na comunidade Rio Piorini, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus, está gerando forte indignação nas redes sociais.

Homem joga cerveja e objeto contra funcionária

As imagens mostram o momento em que um homem, aparentemente embriagado, finaliza a compra de uma lata de cerveja no caixa. Em seguida, ele amassa a embalagem, joga o líquido no rosto da funcionária e arremessa o objeto contra ela. A atendente, visivelmente abalada, não consegue reagir de imediato.

Segundo testemunhas, o agressor se irritou após ser advertido pela funcionária. A reação foi imediata: um cliente que assistia à cena partiu para cima do homem, desferindo socos e tentando imobilizá-lo. Outros presentes também demonstraram revolta diante do ato violento.

A gravação termina no momento da intervenção. Não há informações sobre o que aconteceu depois da briga.

Identidade do agressor ainda não foi confirmada

Até o momento, a identidade do agressor não foi oficialmente divulgada. Também não há confirmação sobre sua prisão ou se a funcionária registrou boletim de ocorrência.

VÍDEO:

