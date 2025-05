VÍDEO: Mulher com bebê no colo é agredida por homem no AM

Caso de violência doméstica gravado em vídeo gera revolta e mobiliza moradores do município amazonense.

Um caso de violência doméstica registrado em vídeo causou comoção em Novo Airão (localizada a cerca de 115 km de Manaus, no Amazonas). As imagens mostram um homem, identificado como William, agredindo fisicamente uma mulher que carregava um bebê no colo.

Homem aparece embriagado e agressivo no vídeo

No vídeo amplamente compartilhado por aplicativos de mensagens, o agressor apresenta sinais claros de embriaguez. Ele cambaleia, parece desorientado e profere xingamentos contra duas mulheres dentro de uma residência.

A situação rapidamente evolui para agressões físicas. Em um ato de extrema violência, ele parte para cima da mulher com a criança nos braços, desferindo socos enquanto ela tenta proteger o bebê.

Mulher tenta fugir, mas é alcançada e agredida novamente

Desesperada, a vítima tenta fugir do agressor, mas ele a alcança, toma o bebê de seus braços e a deixa caída no chão. Em prantos, ela implora para que ele pare com a violência.

Outras pessoas presentes no local tentam intervir, mas não conseguem impedir a sequência de agressões.

Autoridades ainda não se manifestaram

Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre a prisão do agressor nem sobre o estado de saúde da mulher e da criança.

VÍDEO:

