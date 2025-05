Acidente entre motos deixa um morto e um ferido na Zona Sul de Manaus

Manaus – Um acidente entre motociclistas deixou um homem morto e outro gravemente ferido na manhã deste domingo (4), na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, zona sul de Manaus.

Segundo informações repassadas por testemunhas e pela proprietária de um dos veículos envolvidos, um motociclista trafegava em alta velocidade quando tentou ultrapassar um carro e acabou batendo no retrovisor. Ao perder o controle, ele desviou e atingiu outra motocicleta que seguia na mesma via com dois ocupantes. Com o impacto, os dois caíram e um deles colidiu com a mureta central da pista.

O motociclista atingido, aparentemente um idoso, morreu ainda no local. O outro envolvido sofreu ferimentos graves e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou a um hospital da capital.

“A mulher seguia sentido Bola da Suframa, quando um motociclista tentou ultrapassar, mas perdeu o equilíbrio e atingiu a outra moto, que trafegava com piloto e garupa. O acidente será investigado para punir o responsável”, afirmou Rafael Cordeiro, especialista em trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo da vítima, enquanto peritos realizaram os primeiros levantamentos para investigar as circunstâncias da colisão.

Leia mais

Motociclista perde o controle e morre em acidente fatal em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱