Tiroteio em festa de igreja deixa dois mortos em Guarapuava

ois homens morreram e outro ficou ferido após um tiroteio ocorrido durante um almoço no salão de festas da Capela Santa Rita de Cássia, na localidade de Lagoa Rica, em Guarapuava, região central do Paraná, no domingo (4).

Segundo a Polícia Militar (PM), um idoso de 71 anos invadiu o local e atirou contra o próprio cunhado, de 69 anos. Em seguida, um policial militar que estava à paisana tentou conter o autor do disparo.

Reação após ameaça

De acordo com a PM, o policial ordenou que o atirador colocasse as mãos na cabeça. No entanto, o homem ignorou a ordem, sacou uma arma e apontou para o policial e outras pessoas. O agente reagiu e disparou contra o suspeito.

As vítimas foram identificadas como João Irineu Chimanski, morto pelo cunhado, e Jacir Salvador, atingido pelo policial após resistir à abordagem.

Uma terceira vítima foi ferida

Ainda segundo a corporação, enquanto estava no local da ocorrência, a PM foi informada de que um homem de 48 anos havia sido baleado. Pessoas presentes no evento socorreram a vítima, que foi levada ao hospital. O autor do disparo não foi identificado até o momento.

Samu atendeu a ocorrência

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Chimanski morreu ainda no local. Salvador chegou a ser socorrido com vida, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória na ambulância e não resistiu aos ferimentos, segundo a Polícia Militar.

Polícia apreendeu munições nas casas dos envolvidos

Após o tiroteio, a PM recebeu informações de que ambos os envolvidos possuíam armas de fogo em casa. As equipes foram até as residências ainda no domingo (4).

Na casa de João, os policiais encontraram sete munições intactas de revólver calibre .32 e um coldre. Já na residência de Jacir, a equipe apreendeu 11 munições de espingarda calibre .32.

Polícia Civil investiga motivação

A Polícia Civil investiga o caso. Até o momento, a força de segurança ainda não divulgou a motivação do ataque de Jacir ao cunhado.

(*) Com informações do g1

Leia mais:

PIM cresce 15,61% e fatura R$ 55,66 bilhões no 1º trimestre de 2025

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱