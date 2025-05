Conclave: Vaticano divulga horário em que irá soltar a fumaça da chaminé

Sinal tradicional do conclave, fumaça pode sair duas vezes ao dia para informar se um novo papa foi escolhido

Vaticano (IT) – O Vaticano anunciou, nesta terça-feira (6), os horários estimados em que a fumaça será liberada, sinalizando ao mundo se a Igreja Católica já escolheu um novo papa.

Esse sinal visual, emitido pela chaminé da Capela Sistina ao término de cada sessão de votação do conclave, cuja abertura oficial acontece na quarta-feira (7), ocorre após isolamento dos cardeais eleitores.

De acordo com o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, a fumaça será visível em dois momentos principais do dia:

De manhã: entre 5h30 e 7h (horário de Brasília)

A tarde: entre 12h30 e 14h (horário de Brasília)

No entanto, no primeiro dia de conclave, quarta-feira, a primeira fumaça está prevista apenas para depois das 14h, já que os cardeais começarão as votações por volta das 11h30.

Nos dias seguintes, o sistema de chaminé emitirá fumaça preta, quando não houver consenso, ou branca, quando os cardeais elegerem um novo papa, sempre às 5h30 e às 12h30.

Conclave

O conclave terá 133 cardeais com direito a voto, que se reúnem na Capela Sistina, em Roma, em total isolamento do mundo exterior. A escolha do novo papa ocorre em votação secreta e exige uma maioria de dois terços.

Cada dia pode ter até quatro votações — duas pela manhã e duas à tarde.

A Igreja Católica espera escolher rapidamente o novo papa, repetindo o ritmo dos conclaves mais recentes. Os cardeais encerraram as últimas duas eleições, em 2005 e 2013, em apenas dois dias. Nos dez conclaves anteriores, a escolha levou, em média, 3,2 dias.

O cardeal salvadorenho Gregorio Rosa Chavez afirmou que os cardeais deverão eleger o novo pontífice “em no máximo três dias”.

Entre os possíveis sucessores de Francisco, destacam-se nomes considerados “papáveis” há anos, como o italiano Pietro Parolin e o filipino Luis Antonio Tagle.

Outros candidatos podem surgir ao longo das congregações gerais, encontros em que os cardeais discutem os desafios e os rumos da Igreja.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais: Conclave: Lista de favoritos tem italianos, americano e brasileiro

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱