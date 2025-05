Idoso infarta e morre dentro da própria casa durante assalto

O idoso Valmir do Monte, de 81 anos, infartou e morreu durante um assalto, no bairro de Queimados, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ele e a mulher dele foram rendidos na própria casa, na Rua Caicó, no bairro da Vila do Tinguá, por um criminoso que fingiu entregar uma compra feita pela internet.

Segundo familiares, a mulher da vítima atendeu um homem que bateu na porta da casa do casal e se identificou como entregador de uma compra feita pela internet. No momento em que fingia pegar o pacote, ele sacou uma arma, anunciou o assalto e levou a companheira para dentro do imóvel. Valmir, que havia saído de casa, retornou à residência e também foi rendido.

Outro parente da vítima da vítima relatou que o bandido levou apenas algumas moedas encontradas na casa. “Ele pegou as moeadas que tinham em cima de um camiseiro, abriu a bolsa dele e jogou tudo ali. Eram as moedas de quando ele (Valmir) chegava (das compras) do pão, do mercado, que ele ia jogando ali, ia juntando. Só isso que ele (criminoso) levou, não levou mais nada”, contou.

Durante o crime, o idoso, que era cardiopata, ficou nervoso, infartou e acabou caindo de uma cadeira. Na queda, ele bateu com a cabeça no chão e desmaiou. Um vizinho chegou a tentar reanimar Valmir, mas precisou levá-lo para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Queimados. Segundo a Polícia Militar, o 24º BPM (Queimados) esteve no local e confirmou a morte da vítima.

Investigação

A ação do assaltante teria durado cerca de dez minutos e a chegada e saída do suspeito da residência foram registradas por câmeras de segurança da rua. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 55ª DP (Queimados) e as investigações estão em andamento. O corpo de Valmir aguarda liberação do Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense. Ele deixa a mulher, três filhos e quatro netos.

(*) Com informações do Metrópoles

