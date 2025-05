Idoso morre após tomar tadalafila em festa do Dia do Trabalhador

Vítima de 66 anos usava marca-passo e ingeriu tadalafila antes de passar mal durante baile na Festa do Trabalhador

Um homem de 66 anos morreu após sofrer um mal súbito durante a Festa do Trabalhador, na Gleba Pombal, zona rural de São Pedro da Cipa (MT), a 149 km de Cuiabá. O caso ocorreu na tarde dessa quinta-feira (1º), por volta das 15h, enquanto a vítima dançava no baile do evento.

Segundo relatos de um amigo à equipe de saúde que atendeu a ocorrência, o idoso fazia uso de marca-passo e havia ingerido tadalafila, medicamento indicado para disfunção erétil, antes do início da festa.

Equipes tentaram reanimar a vítima no local

Logo após o colapso, profissionais de saúde presentes no evento tentaram reanimar a vítima com manobras de primeiros socorros, mas o homem não respondeu aos estímulos. Ele foi levado ao Hospital Municipal de Jaciara, a 142 km da capital, onde o óbito foi confirmado pelo médico plantonista.

A tadalafila é contraindicada para pessoas com problemas cardíacos e que utilizam marca-passo, devido ao risco aumentado de complicações cardiovasculares. A possível interação entre o medicamento e a condição clínica da vítima deve ser analisada pelas autoridades médicas.

(*) Com informações do G1

Leia mais: ‘Lady Gaga de Manaus’ rouba a cena entre fãs em Copacabana: saiba quem é a sósia

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱