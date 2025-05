VÍDEO: Idoso é atropelado por caminhão em frente à escola no Centro de Manacapuru

Um idoso foi atropelado por um caminhão, na tarde desta terça-feira (6), próximo a uma praça, no bairro Centro, no município de Manacapuru. O acidente aconteceu em frente à Escola Estadual Colégio Nazaré, na Avenida Bolivar Pedro Ratz.

🛑 Vítima ficou ferida e foi socorrida

Vídeos compartilhados por moradores em aplicativos de mensagem mostram a vítima caída no chão, com sinais de sangramento, logo após o atropelamento. Segundo testemunhas, o idoso teria sofrido um ferimento grave, possivelmente com amputação de uma das pernas.

O homem foi socorrido e levado com urgência ao Hospital Lázaro Reis, em Manacapuru.

O caminhão envolvida no acidente foi removida do local e o trânsito já foi liberado. A Polícia Civil deve investigar as causas do atropelamento.

