A cantora Amanda afirmou, em suas redes sociais, que não tem coragem de visitar o Parque Gigantes da Floresta, localizado entre as zonas Norte e Leste de Manaus, pois considera o local “coisa de pobre”. A fala repercutiu nas redes sociais e gerou polêmica.

No vídeo, Amanda diz que o local é muito “povão” e, por isso, ainda não frequentou o parque.

“Até que fica bonito à noite, assim, né, esse tal de ‘o quê, Cidade dos Gigantes’, sei lá. Eu acho tão… Eu não sei se vou morder a língua, mas eu acho tão pobre, sabe? Tive coragem de vir ainda não. Não sei se um dia eu venho, mas eu acho tão povão”, disse a cantora.

Nas redes sociais, a fala preconceituosa foi rebatida pelos internautas, incluindo a influenciadora digital manauara Ruivinha de Marte.

“Aff, mana, não fala isso! Tem pessoas que vão até lá para se divertir, tirar fotos, passear com os filhos e etc. Acho tão ridículo chamar algo ou alguém de pobre”, disse.

Vídeo: CM7

O Parque

Desde a sua inauguração, ocorrida em dia 5 de julho de 2024, até março deste ano, o Parque Gigantes da Floresta já recebeu 3 milhões de visitantes.

Localizado entre as zonas Norte e Leste, o parque se tornou um dos principais pontos turísticos e de lazer da capital amazonense, oferecendo atrações para todas as idades, com cenários temáticos, esculturas gigantes de animais da fauna amazônica, áreas de recreação e espaços interativos.

O parque conta com seis cenários cênicos que representam a fauna amazônica, abrigando mais de 80 esculturas de animais, como onças, macacos, cobras, peixes e sapos. No local, as famílias desfrutam de sete áreas de playgrounds distribuídas pelo parque, incluindo cinco brinquedos inclusivos destinados a Pessoas com Deficiência (PcDs), garantindo diversão para todas as idades.

Dentre as opções de recreação, o destaque vai para a maior atração do parque, uma praça molhada que ocupa uma área de 3.600 metros quadrados, com espelho d’água de 25 centímetros de profundidade, equipada com a “Árvore da Vida”, uma estrutura de 15 metros de altura que proporciona um ambiente refrescante para os visitantes.

