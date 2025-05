PM do Amazonas convoca 500 aprovados para curso de formação

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) iniciou nesta semana a entrega de documentos dos 500 aprovados para o cargo de soldado no Concurso Público de 2022. A convocação, anunciada pelo governador Wilson Lima em 12 de fevereiro, integra as ações do programa Amazonas Mais Seguro.

A apresentação dos convocados ocorre na sede do Comando-Geral da PMAM, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus, e segue até a próxima sexta-feira (9).

Nova chamada será feita, se necessário

Segundo o comandante-geral da PMAM, coronel PM Klinger Paiva, caso o total de 500 convocados não seja atingido até o final da semana, a corporação chamará outros aprovados.

“Estamos com as nossas equipes orientando e fazendo a coleta de documentos. É muito importante que saibam que vamos completar os 500 candidatos. Até sexta-feira se ficarem faltando, serão chamados na próxima semana, até que se complete esse número de 500 novos policiais que vamos receber”, explicou o coronel Klinger.

Expectativas dos futuros soldados

Entre os aprovados está Thalita Valentina, que entregou a documentação na terça-feira (06/05). Esta foi a primeira vez que ela participou de um concurso público para a PMAM.

“Era um sonho que eu tinha desde criança e finalmente vou poder realizá-lo. Estávamos muito ansiosos, mas felizmente deu tudo certo e estaremos iniciando agora em junho o curso”, disse Thalita.

Arthur Dias, que já serviu nas Forças Armadas, também compartilhou sua expectativa:

“Me preparei praticamente um ano para esse concurso. Já tinha serviços e vontade de voltar para as fileiras das Forças Armadas ou então da Polícia Militar. Graças a Deus consegui entrar para a segunda turma agora. A expectativa que eu tenho para o curso de formação é aprender bastante com os instrutores para que a gente possa, quando for para a rua, conseguir trabalhar bem e proteger a sociedade.”

Curso de Formação de Soldados começa em junho

Conforme o governo estadual, o Curso de Formação de Soldados (CFSD) inicia em junho. A formação será coordenada pela Diretoria de Capacitação e Treinamento (DCT) e conduzida pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP).

Durante o curso, que terá duração de um ano, os alunos vão receber instruções sobre:

Regimento Interno e Manual do Aluno

Normas Gerais de Ação (NGA)

Regulamento Interno de Serviços Gerais (RISG)

Treinamento Físico Militar (TFM)

Ordem Unida e Regulamento de Continências (RCONT)

Regulamento Disciplinar da PMAM (RDPMAM)

Lei de Organização Básica (LOB)

Administração da PMAM

Atividades operacionais e assunção do serviço interno

Essas disciplinas visam preparar os soldados para atuar com responsabilidade, disciplina e conhecimento técnico nas ruas.

