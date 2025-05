Vacinação antirrábica fluvial começa em comunidades do Rio Negro

A Prefeitura de Manaus começou, nesta quarta-feira (7), a vacinação de cães e gatos contra a raiva em comunidades ribeirinhas na calha do rio Negro, zona rural do município. A ação faz parte da etapa Rural Fluvial da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal de 2025, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand.

Locais atendidos na calha do rio Negro

As equipes do CCZ Manaus visitarão 15 comunidades: Tatu, Jaraqui, Santa Maria, Pagodão, Apuau, Santa Izabel, São Francisco, Aruau, Lindo Amanhecer, Mipindiau, Coração de Maria, Igarapé Açu, Nova Canaã, Cuieiras e Costa do Arara. As atividades seguem até o dia 15 de maio. A expectativa da Semsa é vacinar cerca de 500 cães e gatos durante o período.

Etapas da vacinação fluvial e desafios logísticos

De acordo com o gerente do CCZ Manaus, veterinário Rodrigo Araújo, essa é a segunda e última etapa da vacinação fluvial. A primeira ocorreu entre 16 e 24 de abril, em 11 comunidades da calha do rio Solimões, com 612 animais vacinados — 405 cães e 207 gatos.

Rodrigo destaca que a logística dessa etapa envolve dificuldades devido à localização remota das comunidades. “A etapa Rural Fluvial é realizada no período de maior elevação dos rios, para facilitar o acesso. As equipes utilizam embarcações pequenas, com apoio das Unidades de Saúde da Família Fluvial (USFF) da Semsa”, explica.

Próximas etapas: terrestre e urbana

A campanha segue com a etapa Rural Terrestre a partir de 21 de maio, com ações previstas até 19 de julho. Essa fase atenderá comunidades rurais em ramais e vicinais das rodovias AM-010 (Manaus-Itacoatiara) e BR-174 (Manaus-Boa Vista).

Na sequência, a campanha entra na fase Urbana, de 1º de setembro a 29 de novembro. Durante esse período, a vacinação será feita por meio de visitas domiciliares e em pontos fixos e temporários em todos os bairros da capital.

“A meta de vacinação para 2025 é imunizar 80% da população canina, estimada em 253 mil animais, e 100% da população felina, estimada em 80 mil”, informa Rodrigo Araújo. O total esperado é de 282.400 animais vacinados.

Imunização é obrigatória e gratuita

A vacinação contra a raiva é obrigatória para cães e gatos saudáveis a partir de três meses de idade. Além das campanhas, a vacina é disponibilizada durante todo o ano na sede do CCZ Manaus, na avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, sem necessidade de agendamento.

Rodrigo reforça que a vacina é gratuita e essencial. “A imunização anual é a principal medida de prevenção contra a raiva, doença grave e sem cura que afeta o sistema nervoso e pode ser transmitida aos humanos”, alerta.

Embora não haja casos de raiva humana em Manaus há 40 anos, a Prefeitura mantém a campanha como medida contínua de prevenção e controle da doença na capital amazonense.

