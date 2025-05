VÍDEO: Homem é preso por raspar cabelo da ex após suspeita de traição

O crime, que se enquadra violência doméstica, tem crescido no país, praticado principalmente em organizações criminosas como punição

Manaus (AM) – Um homem de 21 anos foi preso nessa terça-feira (6) pela Polícia Civil do Amazonas após ser flagrado raspando o cabelo da ex-companheira no município de Eirunepé, a 1.160 quilômetros de Manaus.

De acordo com as investigações, o agressor teria cometido o ato violento depois de descobrir uma suposta traição por parte da mulher.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Eirunepé. Mais detalhes sobre o caso serão apresentados durante uma coletiva de imprensa marcada para a manhã desta quarta-feira (7), na Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus.

O crime, que se enquadra violência doméstica, tem crescido no país, praticado principalmente em organizações criminosas como punição, sendo associado à humilhação pública para a vítima.

Esses grupos utilizam a violência para “impor disciplina” ou castigar o que consideram comportamentos inadequados, como supostas traições ou desobediência a normas impostas pelas facções.

Assista ao vídeo:

