Casal é preso por lavar R$ 7 milhões para o Comando Vermelho

São Luís (MA) – Um casal acabou preso na última terça-feira (6/5), no município de Vitorino Freire (MA), por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro vinculado à facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Segundo a Polícia Civil do Amapá, os suspeitos movimentaram cerca de R$ 7,3 milhões entre 2019 e 2024, utilizando empresas de fachada e contas de laranjas para mascarar recursos provenientes do tráfico internacional de drogas.

A operação, batizada de Red Fall, foi deflagrada pela Delegacia de Repressão a Narcóticos (Denarc) do Amapá, com apoio do Ministério Público e da Polícia Civil do Maranhão.

Esquema sofisticado

De acordo com a investigação, o homem preso — identificado como Antônio Marcos Santos Barbosa — é apontado como uma das principais lideranças do CV no estado do Amapá.

A mulher, cuja identidade não foi revelada, cuidava da logística e da movimentação financeira do grupo.

Ambos levavam uma rotina discreta no Maranhão, longe das áreas de confronto, mas controlavam operações de tráfico a partir de rotas ligadas à Colômbia e Bolívia.

O dinheiro obtido com o tráfico era pulverizado em negócios fictícios, dificultando o rastreio por parte das autoridades. Entre os bens investigados, estão veículos de luxo, imóveis e empresas em nomes de terceiros.

Alerta na Região Norte

O caso reforça o avanço silencioso das facções criminosas nacionais sobre estados do Norte, especialmente com atuação do Comando Vermelho.

Com isso, o Amazonas — por sua posição estratégica — permanece sob atenção das forças de segurança, mesmo quando não há ligação direta em investigações pontuais como esta.

A Polícia Civil do Amapá informou que a operação Red Fall segue em andamento, e que novos desdobramentos são esperados, inclusive em outros estados envolvidos na apuração.

