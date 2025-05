Manaus abre mais de 96 mil bolsas de idiomas e pós-graduação; saiba como se inscrever

As bolsas são de 50%, 75% e 100%, dependendo do perfil do candidato.

A Prefeitura de Manaus lançou nesta quarta-feira (7) os editais dos programas Bolsa Idiomas e Bolsa Pós-Graduação, que somam mais de 96 mil bolsas com até 100% de desconto em instituições privadas da capital. As oportunidades são voltadas para pessoas de baixa renda.

Com esse novo pacote, a gestão municipal atinge a marca de 144 mil bolsas distribuídas em 2025, somando também as vagas já ofertadas pelo Bolsa Universidade no fim de 2024.

“É mais do que um lançamento de editais. Estamos abrindo portas para quem mais precisa e construindo uma cidade mais justa e preparada para o futuro”, disse o prefeito David Almeida, durante evento realizado na Casa Militar, na zona Oeste.

➡️ O Bolsa Pós-Graduação oferece 60.320 vagas em 185 cursos de especialização.

➡️ O Bolsa Idiomas disponibiliza 36.021 vagas em sete línguas diferentes.

As bolsas ofertadas em Manaus são de 50%, 75% e 100%, dependendo do perfil do candidato.

Os programas são coordenados pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), com apoio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), e contam com o envolvimento de 24 instituições parceiras.

📆 Inscrições:

Pós-Graduação : de 8 a 14 de maio

: de 8 a 14 de maio Idiomas: de 15 a 21 de maio

📍 Exclusivamente pelo site: http://sgbp.manaus.am.gov.br/inscricao

“Estamos falando de políticas públicas que mudam vidas. A educação é o caminho mais sólido para o desenvolvimento pessoal e coletivo”, afirmou Aurilex Moreira, diretor da Espi.

Leia mais

Editais do Bolsa Idiomas e Pós-Graduação 2025 são lançados hoje (7)

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱