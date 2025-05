Cesta básica mais barata de Manaus custa R$ 262; veja onde encontrar

O supermercado Vitória oferece a cesta básica mais barata de Manaus, vendida a R$ 262,42. Já o valor mais alto foi registrado no Carrefour, onde a cesta custa R$ 305,33. A diferença entre os dois estabelecimentos chega a R$ 42,91, segundo pesquisa realizada pelo Procon Manaus nos dias 5 e 6 de maio.

Com o objetivo de proteger os direitos dos consumidores, incentivar a transparência e estimular a livre concorrência, a Prefeitura de Manaus, por meio do Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), realiza mensalmente o levantamento de preços da cesta básica.

A pesquisa de maio avaliou 36 itens distribuídos em 16 categorias, com base na metodologia do Dieese e no Decreto Federal nº 11.936/2024, que define os critérios para composição da cesta básica no Brasil. O levantamento foi feito em 10 supermercados da capital.

Preço médio da cesta básica é de R$ 280,46

De acordo com o estudo, o valor médio da cesta básica em Manaus, no mês de maio, foi de R$ 280,46. Os dados ajudam os consumidores a compararem preços e a fazerem escolhas mais econômicas no dia a dia.

“A pesquisa mensal do Procon Manaus tem como objetivo fornecer dados atualizados e confiáveis para que os consumidores possam comparar preços, planejar melhor suas compras e garantir mais economia”, explicou a presidente do órgão, Onilda Abreu.

Ela também reforçou que os valores refletem os preços praticados nos dias da pesquisa e podem sofrer alterações conforme promoções e disponibilidade dos produtos.

Produtos com maior alta e queda de preço

Entre os itens com maior aumento de preço estão:

Batata escovada: variação de até 125,31%, com preços entre R$ 3,99 e R$ 8,99

variação de até 125,31%, com preços entre R$ 3,99 e R$ 8,99 Açúcar cristal: aumento de 6,54%, passando de R$ 4,59 para R$ 4,89

aumento de 6,54%, passando de R$ 4,59 para R$ 4,89 Leite em pó integral: alta de 4,21%, com valor passando de R$ 18,99 para R$ 19,79

Já entre os produtos que apresentaram redução no preço:

Farinha d’água: queda de 46,31%, reduzindo de R$ 7,99 para R$ 4,29

A pesquisa completa pode ser consultada no site oficial da Prefeitura de Manaus ou diretamente nos canais do Procon Manaus.

