Fumaça preta marca segundo dia de conclave e indica impasse entre cardeais

Pela segunda manhã consecutiva, fumaça preta saiu da chaminé da Capela Sistina nesta quinta-feira (8), sinalizando que os cardeais reunidos no conclave ainda não chegaram a um consenso para eleger o novo papa.

As duas primeiras votações do dia terminaram sem o número mínimo de votos necessário para a escolha do sucessor de Francisco.

Os 133 cardeais eleitores retomaram as deliberações nesta manhã, após uma quarta-feira (7) igualmente inconclusiva, que também terminou com fumaça preta. O clima de expectativa permanece no Vaticano, enquanto fiéis e jornalistas acompanham atentos cada movimentação em frente à Capela Sistina.

Ainda estão previstas mais duas votações para esta tarde. Segundo o protocolo, às 11h30 (horário de Brasília), só haverá sinal de fumaça se um papa for eleito — neste caso, branca. Às 14h30, no entanto, será possível ver fumaça branca em caso de eleição ou fumaça preta caso o impasse persista.

Se for necessário realizar uma segunda votação nesta rodada, a fumaça preta voltará a aparecer em caso de novo fracasso no consenso.

A única votação do primeiro dia também terminou em impasse, resultando na primeira fumaça preta do conclave.

Expectativa

Para que um novo pontífice seja escolhido, é necessário que um candidato alcance pelo menos dois terços dos votos — ou seja, no mínimo 89 entre os 133 cardeais eleitores. Enquanto a decisão não chega, os cardeais permanecem hospedados na Casa Santa Marta, sem contato com o mundo externo.

O mundo católico aguarda com expectativa pelo momento em que a tão esperada fumaça branca surgirá no céu do Vaticano, anunciando a eleição do novo papa.

