Robert Francis Prevost é o novo papa e escolhe nome de Leão XIV; saiba quem é

Aos 69 anos, Prevost assume o comando da Igreja em um momento de perda gradual de fiéis e sob a sombra da popularidade do papa Francisco

O norte-americano Robert Francis Prevost foi eleito nesta quinta-feira (8) como novo papa da Igreja Católica e escolheu o nome de papa Leão XIV. A fumaça branca na Capela Sistina anunciou a decisão dos 133 cardeais reunidos no conclave, no Vaticano.

Aos 69 anos, Prevost assume o comando da Igreja em um momento de perda gradual de fiéis e sob a sombra da popularidade do papa Francisco. Ele terá a missão de mostrar se pretende manter ou avançar na agenda reformista do antecessor.

Nascido em Chicago, Prevost é considerado próximo a Francisco, que o promoveu a cardeal, e já deu sinais de que seguirá a linha de continuidade.

O anúncio em latim, feito pelo cardeal Dominique Mamberti da sacada da Basílica de São Pedro, foi seguido pela primeira aparição pública do novo papa, agora papa Leão XIV. O tradicional “Habemus Papam” veio cerca de uma hora após a fumaça branca — em linha com o que ocorreu nos conclaves de 2005 e 2013.

A eleição ocorreu no segundo dia de votações. Apesar da expectativa de um processo mais longo, devido ao número de cardeais votantes (133, frente a 117 no conclave anterior), os votos desta quinta-feira definiram rapidamente o novo pontífice.

Prevost foi eleito 17 dias após a morte do papa Francisco, vítima de um AVC e insuficiência cardíaca no Vaticano. Embora inesperado, o falecimento ocorreu após semanas de internação por pneumonia, refletindo a saúde já frágil do pontífice argentino.

Francisco deixa um legado de 12 anos marcados por reformas e por uma aproximação maior da Igreja com os fiéis — que somam mais de 1,3 bilhão, apesar da queda no número de praticantes.

A fumaça branca também encerrou oficialmente o período de Sé Vacante, em que a liderança da Igreja fica vaga entre a morte de um papa e a eleição do sucessor.

Com a escolha de Leão XIV, um novo papado se inicia — e com ele, a expectativa sobre os próximos passos da Igreja Católica.

